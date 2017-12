Mai mulţi elevi de nota 1.00, la Evaluare

Evaluarea naţională s-a dovedit a fi un obstacol mai greu de trecut pentru o parte a absolvenţilor clasei a VIII-a. Potrivit datelor publicate de Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, la nivelul judeţului nostru, în urma contestaţiilor, din cei 5.575 de candidaţi care au susţinut amândouă probele Evaluării, un număr estimativ de 4.833 (86,69%) au reuşit să obţină media generală la testare (media notelor obţinute la proba scrisă la limba şi literatura română şi la proba scrisă de matematică) peste 5, restul de 742 (13,3%) având medii sub 5. Anul trecut, în urma examenului de Evaluare, la limba şi literatura română, din 7.103 de elevi prezenţi, 6.324 au luat note peste 5 (89,03%), iar la proba de matematică, din cei 7.096 de participanţi, 5.562 (78,38%) au obţinut note peste 5. La examenul din acest an, din cei 4.833 de candidaţi care au obţinut medii peste 5, cei mai mulţi (1.315, adică 23,58%) au obţinut note cuprinse între 5 şi 5,99. Pe locul următor se situează cei care au note cuprinse între 6 şi 6,99 (1.166, adică 20,91%), aceştia fiind urmaţi de cei 920 (16,5%) de candidaţi cu medii cuprinse între 7 şi 7,99. Şi mai puţini sunt cei care au note cuprinse între 8 şi 8,99 (785 de candidaţi - 14,08%). Candidaţii cu medii finale cuprinse între 9 şi 9,99 sunt 630 (11,3%). În ceea ce priveşţe mediile de 10, acestea sunt în număr de 17 (0,3%). Dacă anul trecut, la limba şi literatura română au fost 42 de elevi cu note de 10 (0,59%) şi la matematică au fost 125 de candidaţi cu aceeaşi notă (1,76%), în acest an, la limba română au fost doar 32 de note de 10 (0,57%) şi 75 de note de 10 la matematică (1,34%).

PROCENT ÎN CREŞTERE Dacă în ceea ce priveşte notele de 10 numărul lucrărilor care s-au ridicat la acest nivel a scăzut, numărul notelor sub 1,99 a crescut. Astfel, la limba şi literatura română au fost înregistrate 130 de lucrări cu note cuprinse între 1 şi 1,99 (2,33%), faţă de 24 de lucrări (0,33%) înregistrate anul trecut, creşterea fiind de două procente. La matematică, anul acesta au fost 312 lucrări (5,59%) cu note între 1 şi 1,99, în timp ce anul trecut s-au înregistrat doar 48 (0,67%). În ceea ce priveşte mediile generale cuprinse între 1 şi 1,99, anul acesta numărul lor a ajuns la 95, reprezentând o pondere de 1,7% din total. Mai grav este faptul că s-au înregistrat şi şapte medii de 1, ceea ce înseamnă că au fost şapte elevi care au dat foile de examen goale la amândouă probele. Pentru că clasa a IX-a a devenit obligatorie, toţi absolvenţii ciclului gimnazial, indiferent dacă au susţinut sau nu Evaluarea şi indiferent de notele obţinute, vor fi incluşi într-o formă de învăţământ. Elevii cu rezultate mici vor fi repartizaţi după cei care au obţinut note mai mari.