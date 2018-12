Mai mulți membri ai Forumului Judecătorilor, cercetați după ce au cerut revocarea lui Lucian Netejoru

Inspectia Judiciara face cercetari preliminare in cazul mai multor membri ai asociatiei Forumul Judecatorilor din Romania care au redactat, avizat si promovat un studiu in care erau analizate Protocoalele de cooperare dintre Serviciul Roman de Informatii si diverse autoritati judiciare cu competenta in materie penala. Cercetarea a fost demarata la sesizarea milionarului Sorin Strutinsky, judecat in trei dosare de coruptie, informeaza ziare.com.

Verificarile au inceput saptamana aceasta, au declarat surse din magistratura pentru Ziare.com.

"Acestea au fost demarate in contextul in care la sfarsitul lunii octombrie asociatiile de magistrati Forumul Judecatorilor din Romania (FJR) si Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor (MASP) au solicitat Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sa-i revoce din functii pe sefii Inspectiei Judiciare, inspectorul -sef Lucian Netejoru si inspectorul-sef adjunct, Gheorghe Stan", au explicat sursele citate.

Motivele invocate pentru revocare: neindeplinire sau indeplinire necorespunzatoare a atributiilor manageriale in perioada 2016-2017.

Netejoru si Stan ocupa in prezent functiile de conducere ca interimari, dupa ce au fost mentinuti la sefia IJ in baza unei ordonante de urgenta promovate de Tudorel Toader, la solicitarea publica a lui Liviu Dragnea.