Mai mulţi turişti, venituri mai mici!

Hotelierii de la malul mării şi reprezentanţii tour-operatorilor din întreaga ţară s-au întâlnit, ieri, în staţiunea Eforie Nord, pentru a participa la târgul de turism „Bursa Litoral - Delta Dunării 2012”. Manifestarea, organizată de reprezentanţii Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Litoral – Delta Dunării, este cel mai important eveniment de contractare a bazei hoteliere pentru sezonul 2012. „Este evenimentul care marchează, în fiecare an, încheierea sezonului estival. La această ediţie avem peste 300 de participanţi”, a declarat preşedintele Asociaţiei Litoral, totodată şi preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT) din România, Corina Martin. În cadrul târgului de turism au fost date publicităţii şi concluziile comisiei de turism intern din cadrul ANAT, la încheierea sezonului estival 2011. „Deşi a fost înregistrată o uşoară creştere în ceea ce priveşte numărul de turişti sosiţi pe litoral, încasările au suferit o scădere de aproximativ 10% faţă de anul trecut”, a declarat preşedintele ANAT, Corina Martin. Ea a adăugat că principalul vinovat pentru această situaţie îl reprezintă faptul că majoritatea românilor au preferat să-şi scurteze sejurul la mare, numărul înnoptărilor scăzând. Astfel, deşi au fost mai mulţi turişti, aceştia au cheltuit mai puţin.

SEZON SALVAT DE REDUCERI De altfel, reducerea bugetului alocat de români pentru vacanţe s-a făcut simţită şi în ceea ce priveşte pachetele de vacanţă achiziţionate. „Programul „Zile gratuite de vacanţă”, prin care ofeream o noapte sau două gratuite la cinci achiziţionate a avut un impact foarte mare. Românii au căutat ofertele cu preţuri reduse. Datorită lor am reuşit să salvăm acest sezon”, a precizat Corina Martin. Ca în fiecare an, capul de afiş al staţiunilor constănţene a fost Mamaia, datorită investiţiilor făcute atât de hotelieri cât şi de autorităţile locale. „În Mamaia au fost hotelieri care au raportat creşteri cu 10-12% faţă de anul trecut”, a declarat preşedintele Asociaţiei Patronale Mamaia, Nicolae Bucovală. El a adăugat că se anunţă un an greu pentru turismul de pe litoralul românesc. „Suntem blocaţi pe Legea Turismului, problema plajelor există în continuare. Totodată, ne-am propus să lucrăm la tarifele pentru sezonul următor, însă suntem în mare încurcătură întrucât nu ştim ce taxe va aduce noul Cod Fiscal”, a explicat Bucovală. La rândul său, preşedintele ANAT a spus că este de preferat ca hotelierii să stabilească listele cu tarife cât mai repede posibil, pentru a putea lansa programul „Înscrieri timpurii 2012” încă din această toamnă. Ediţia de la începutul acestui an a „Înscrierilor timpurii” a fost un real succes, majoritatea pachetelor de vacanţă pe litoral pentru august fiind achiziţionate în cadrul acestui program.