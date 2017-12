Mai produce Slovacia o surpriză?

Considerată ca una dintre favoritele la calificarea în semifinale, Olanda are un culoar destul de favorabil spre finală, însă trebuie să treacă de Brazilia, dacă ambele echipe vor ajunge în sferturi… Până atunci însă, olandezii vor trebui să elimine una dintre revelaţiile Mondialului sud-african, Slovacia, care la prima sa participare la un turneu final a izbutit să iasă din grupă. Şi ce calificare a izbutit formaţia antrenată de Vladimir Weiss, cu o superbă victorie în ultima etapă din faza grupelor, 3-2 cu Italia, prin care a eliminat de la CM 2010 campioana mondială en titre! „Nu avem nimic de pierdut. Ei pornesc cu prima şansă, pe ei va fi presiunea, la fel ca şi în partida cu Italia. Nimeni nu se aştepta să ajungem până aici şi de aceea vom juca relaxat”, a declarat mijlocaşul Miroslav Stoch, de la Fenerbahce Istanbul. „Olanda are o echipă fantastică, cu mulţi jucători care evoluează la cele mai bune echipe din lume. Este una dintre favoritele turneului, dar nu se ştie niciodată”, a spus şi antrenorul Vladimir Weiss. În naţionala Olandei există un singur semn de întrebare: va fi sau nu Robben titular? Selecţionerul Bert van Marwijk nu l-a utilizat în primele două jocuri din grupă, din cauza accidentării, dar l-a introdus pentru ultimul sfert de oră al partidei contra Camerunului. „Mă bucur că am debutat la acest turneu final. A fost o seară specială şi m-am simţit foarte bine”, a spus Robben, care l-ar putea înlocui pe Van der Vaart în primul 11. Chiar dacă Sneijder a acuzat sâmbătă dureri la coapsă şi nu s-a antrenat alături de coechipieri, prezenţa sa în meciul din optimi nu este pusă în pericol.

Formaţiile probabile - Olanda (antrenor Bert van Marwijk): Stekelenburg - Van der Wiel, Heitinga, Mathijsen, Van Bronckhorst - Van Bommel, De Jong - Kuyt, Sneijder, Robben (Van der Vaart) - Van Persie; Slovacia (antrenor Vladimir Weiss): Mucha - Pekarik, Skrtel, Durica, Zabavnik - Strba, Weiss jr. (Kucka) - Hamsik, Vittek, Sestak - Jendrisek. Arbitrează: Alberto Undiano (Spania).