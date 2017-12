Mai puţin de o lună pînă la concertul Vaya con Dios

A început numărătorea inversă pentru concertul din România al grupului belgian de succes Vaya con Dios, care va fi prezent pe scena Sălii Palatului din Bucureşti pe data de 13 octombrie, începînd cu ora 20.00. Biletele pentru eveniment se pot achiziţiona la preţuri cuprinse între 80 lei şi 180 lei, în funcţie de categorie, atît online, prin intermediul site-ului www.eventim.ro, precum şi de la Sala Palatului ori din reţeaua magazinelor Diverta şi Germanos.

Trupa s-a făcut celebră prin hit-uri precum: „What’s a Woman, „Nah Neh Nah”, „Don’t Cry for Louie” „Puerto Rico”, „Heading for a Fall”, „Just a Friend of Mine” sau „Don’t Break My Heart”. Povestea Vaya con Dios („Du-te cu Dumnezeu”) a început în urmă cu mai bine de douăzeci de ani, cînd i-a adus pe aceeaşi scenă pe solista Dani Klein, chitaristul Willy Lambregt şi contrabasistul Dirk Schoufs. Cu albumul „Night Owls” din 1990, trupa ajunge să vîndă milioane de albume. Sub presiunea celebrităţii, formaţia se va destrăma, iar reîntoarcerea la muzică s-a produs în 1999, cu albumul „Purple Prose”. În 2004 apare „The Promise”, iar în 2006 este lansat cel mai semnificativ album al trupei, „The Ultimate Collection”.