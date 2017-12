Mai puţin grâu din cauza inundaţiilor

Recolta de grâu a României va fi de aproximativ şase milioane de tone, cu 10% sub aşteptări, din cauza inundaţiilor, însă va depăşi cantitatea de 5,2 milioane de tone înregistrată în 2009, potrivit datelor transmise de Ministerul Agriculturii. Autorităţile estimau recoltarea a 6,7 milioane de tone de grâu de pe o suprafaţă de două milioane de hectare. Datele din teren arată că fermierii au recoltat, până în prezent, cereale de pe 90.000 de hectare (aproximativ 5% din suprafaţa însămânţată), randamentul mediu fiind de 3,1 tone pe hectar. Culturile de grâu din zona Mării Negre şi ţările est-europene sunt afectate de valuri de căldură neobişnuite în anumite regiuni şi cantităţi ridicate de precipitaţii în altele. Pagubele se adaugă celor cauzate de îngheţul din iarnă şi inundaţiile din primăvară, susţin reprezentanţii agenţiei de presă Reuters. Rusia, unul dintre cei mai mari exportatori de grâu, a revizuit estimarea privind recolta în acest an la 85 de milioane de tone, de la 90 de milioane de tone, după ce 14 regiuni cu importanţă agricolă ridicată au declarat stare de urgenţă din cauza secetei. Analiştii consideră că, dacă seceta persistă, recolta ar putea fi de 80 de tone. Rusia ar putea exporta aproximativ 20 de milioane de tone în acest an. Seceta a lovit şi Kazahstanul, un alt mare exportator din regiune, care anticipează o recoltă de 14,5 - 15,5 milioane de tone în acest an, faţă de nivelul record de 20,8 milioane de tone în 2009. În Ucraina, Bulgaria şi România problema este exact opusă. Precipitaţiile masive din cele trei state au forţat fermierii să oprească recoltarea şi ar putea conduce la producţii mai mici decât estimarile. Ucraina anticipează o recoltă de 45,5 milioane de tone, faţă de 46 de milioane în anul anterior, în timp ce, în Bulgaria, autorităţile prognozează 3,5-3,6 milioane de tone, comparativ cu patru milioane de tone în anul precedent.