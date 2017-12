Mai puţine firme noi, mai puţine insolvenţe

Peste 1.440 de firme au intrat în incapacitate de plată în iulie, astfel că, de la începutul anului şi până acum, numărul total s-a apropiat de 10.000. Totuşi, indicatorul a scăzut cu 5,37% faţă de aceeaşi perioadă din 2012, a anunţat vineri Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). Braşov şi Dolj se menţin în fruntea topului judeţelor cu cele mai multe insolvenţe, cu 933 (plus 48% faţă de 2012), respectiv 934 (plus 27%). Podiumul este completat de Bucureşti (712, -7%). La polul opus, cele mai puţine insolvenţe au fost consemnate în Călăraşi (23) şi Harghita (33). Potrivit ONRC, cele mai multe firme care s-au confruntat cu dificultăţi financiare au rămas cele din comerţ (peste 3.000 de intrări în incapacitate de plată), industria prelucrătoare (1.130) şi construcţii (1.263). În acelaşi interval a fost suspendată activitatea a 14.138 firme, cu 5,2% mai puţine decât în ianuarie - iulie 2012. La finele lui iulie, în România erau active peste un milion de firme, 83.694 dintre ele fiind înmatriculate în acest an (-3,27% faţă de anul trecut). Cele mai multe înmatriculări au fost în comerţ (22.798, plus 9%), agricultură (19.378) şi activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (7.069).