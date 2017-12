Mai puţine investiţii străine

Investiţiile străine directe atrase de România în acest an vor fi sub cele de anul trecut, datele din primele şase luni indicând încă o recesiune, estimează reprezentanţii investitorilor străini. „Deşi pe plan internaţional există o uşoară revenire în 2010, situaţia economică din România nu a fost atât de favorabilă pentru investiţii. Estimările noastre sunt mai puţin optimiste. Nivelul de anul trecut nu va fi realizat. Deşi toate estimările arătau o revenire a creşterii economice, cele şase luni de până acum dovedesc că România este încă în recesiune şi cel mai probabil că, până la sfârşitul anului, nu vom avea o creştere pozitivă, ci una negativă, de 1-1,5%”, a declarat secretarul executiv al Consiliului Investitorilor Străini (CIS), Doina Ciomag. România a atras anul trecut investiţii străine directe de 6,329 miliarde de dolari, cu 54% sub nivelul din 2008.