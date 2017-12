Mai puţine maşini noi în România

Trei Ferrari, 77 Mercedes, 11 Porsche, un Maserati, 10 Jaguar, un Cadillac, 81 BMW şi 10 Dodge sînt maşinile de top pe care românii şi le-au achiziţionat la prima mînă în luna iulie, se arată într-o statistică a Direcţiei de Înmatriculări, din care reiese că Dacia este cel mai vîndut autoturism. Potrivit statisticii postate pe site-ul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări Vehicule (DRPCIV), www.drpciv.ro, în luna iulie 2009 au fost înmatriculate 10.613 autoturisme noi, 11.374 aduse din afara ţării şi alte 30.862 au fost reînmatriculate în urma contractelor de vînzare-cumpărare pe piaţa autohtonă. Lista afişată pe site cuprinde mai multe maşini de lux achiziţionate în iulie, între care trei Ferrari, 77 Mercedes, 11 Porsche, un Maserati, 10 Jaguar, un Cadillac, 81 BMW, 10 Dodge, 141 Audi şi nouă Lexus. Astfel, două dintre cele trei Ferrari noi au fost înmatriculate în Bucureşti şi unul în Dolj, iar alte două, care existau deja în România, au fost reînmatriculate în Bucureşti şi în Braşov. Tot în Bucureşti a fost înmatriculat şi Cadillac-ul nou cumpărat, unde au mai fost înmatriculate pentru prima dată alte două aduse din străinătate, iar în Bihor şi în Ilfov au fost reînmatriculate alte două. Un Maserati nou şi două abia aduse în România au primit numere de înmatriculare în Bucureşti, iar unul a fost reînmatriculat în Ilfov. Cea mai vîndută maşină rămîne Dacia, în luna iulie fiind înmatriculate 4.172 de maşini noi de această marcă şi 6.681 au fost reînmatriculate. Alte 16 au fost aduse din străinătate şi au fost înmatriculate. Statistica DRPCIV arată că în România încă se caută Aro, 41 de maşini fiind reînmatriculate în luna iulie, şi Trabant, în perioada de referinţă fiind reînmatriculate 6, dar şi pentru autoturisme marca Barkas, Volga ori Wartburg.

Potrivit Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile, anul trecut s-au vîndut în România 38 de maşini Cadillac şi 2.446 de maşini BMW. Înmatriculările de maşini noi au scăzut cu 57,2% după primele şapte luni, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, la 73.266 unităţi, iar înmatriculările de maşini rulate au crescut cu 14,4%, la 140.450 unităţi, a anunţat, săptămîna trecută, DRPCIV. În luna iulie, au fost înmatriculate cu 50,7% mai puţine maşini noi comparativ cu iulie 2008, la 10.613 unităţi. În acelaşi timp, numărul maşinilor uzate înregistrate a scăzut cu 69%, la 11.374 unităţi. Faţă de luna iunie 2009, înmatriculările de maşini noi au scăzut cu 3,6%, iar cele de maşini rulate cu 2,3%. În 2008, înregistrările de maşini noi în România au totalizat 285.500 unităţi, în scădere cu 8,6% faţă de 2007, iar înregistrările de maşini rulate au crescut cu 15% la aproximativ 300.00 unităţi. În primele şapte luni ale lui 2008, au fost înmatriculate 171.387 maşini noi şi 122.813 maşini uzate.

Piaţa autoutilitarelor noi a căzut cu 60% în primele şapte luni

Înmatriculările de autoutilitare noi au scăzut cu 60% în primele şapte luni din acest an, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, la 9.574 unităţi, iar înregistrările pentru cele second-hand au coborât cu 48% în intervalul analizat, la 8.516 unităţi. În primele şapte luni ale anului trecut au intrat în circulaţie 24.429 autoutilitare noi şi 16.504 la mâna a doua. Exclusiv în iulie, înmatriculările de autoutilitare noi au scăzut cu 72% faţă de aceeaşi lună din 2008, de la 3.308 unităţi la 923 unităţi, potrivit DRPCIV. De asemenea, înregistrările de autoutilitare second-hand s-au redus cu 74,2% în luna iulie din acest, faţă de iulie 2008, de la 3.123 la 782 unităţi. Din datele DRPCIV reiese că înmatriculările de autoutilitare noi din iulie se află la cel mai scăzut nivel din acest an, maximul fiind ianuarie (1.991 unităţi). Pentru autoutilitarele la mîna a doua, minimul a fost atins în prima lună a acestui an (668 unităţi), însă înregistrările din iulie sînt mai reduse decît în lunile februarie (988 unităţi), martie (2.602 autoutilitare), aprilie (1.343 unităţi), mai (1.184 autoutilitare) şi iunie (949 unităţi).