Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a declarat că instituţia a început deja pregătirea anului şcolar 2010-2011, pentru că „niciodată nu e prea devreme”, el adăugând că vrea să fie cât mai puţine şcoli neautorizate. Daniel Funeriu a dezbătut, la Sibiu, împreună cu 129 de reprezentanţi ai inspectoratelor şcolare din ţară, probleme legate de organizarea Bacalaureatului şi a examenelor naţionale. Oficialul i-a anunţat pe inspectorii şcolari generali că trebuie să pregătească de acum anul şcolar viitor, să se stabilească cifrele de şcolarizare, dar şi să se rezolve unele probleme care apar în fiecare an, cum ar fi aceea a autorizării unităţilor de învăţământ. “În fiecare an sunt probleme cu autorizarea unităţilor şcolare. Sunt probleme recurente de la an la an şi niciodată nu este prea devreme să începi pregătirea noului an şcolar”, a declarat ministrul Daniel Funeriu.