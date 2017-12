Mai puţini bani pentru protocoale şi deplasări în străinătate

Spre deosebire de fosta guvernare Boc care împărţea cu banii în stânga şi în drepta când venea vorba de plimbări în străinătate, iar cheltuielile creşteau de la an la an, actualul Guvern procedează exact invers. Nu doar că vrea să reducă numărul persoanelor care participă în delegaţii pentru a avea costuri mai mici, ci pentru al doilea semestru din acest an a redus cu 30% atât cheltuielile de protocol, cât şi cele pentru deplasările în străinătate ale reprezentanţilor instituţiilor publice. În iniţiativa legislativă a guvernului există şi o excepţie în ceea ce priveşte aceste cheltuieli: guvernul a decis ca sumele să rămână aceleaşi pentru deplasările care vizează proiectele din fondurile nerambursabile şi deplasările la misiunile şi operaţiunile militare în afara teritoriului statului român. De asemenea, proiectul de lege mai prevede că nu vor fi reduse cheltuielile cu deplasările în străinătate ale poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară misiuni în cadrul forţelor de menţinere a păcii.