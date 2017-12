Mai puţini bani remişi din străinătate

Efectele crizei se reflectă şi în banii pe care îi trimit românii de la muncă din străinătate, rudelor din ţară. Potrivit estimărilor Băncii Mondiale (BM), ritmul de scădere a remiterilor românilor din străinătate se va tempera, în acest an, la 8,3%, de la 4,93 miliarde de dolari, cât s-a înregistrat anul trecut, la 4,52 miliarde de dolari. Remiterile au coborât anul trecut la 4,93 miliarde de dolari, de la 9,38 miliarde de dolari cât s-a înregistrat în anul anterior, deoarece românii plecaţi în Spania şi Italia, aprox. 1,6 milioane, au fost afectaţi şi ei de criza din aceste ţări. BM mai estimează că, în acest an, la nivel global, remiterile către statele în curs de dezvoltare vor creşte cu 6%, la 325 miliarde de dolari, după un declin de 5,5% în 2009. În schimb, pentru 2011, BM anticipează o creştere de 6,2%, urmată de un avans de 8,1% în anul următor, când se consideră că remiterile vor atinge 374 miliarde de dolari. La nivel global, România se situează pe locul al 22-lea în funcţie de remiterile din acest an. BM estimează că India va înregistra cele mai mari remiteri (55 miliarde de dolari), urmată de China (51 miliarde dolari), Mexic (22,6 miliarde de dolari), Filipine (21,3 miliarde de dolari) sau Franţa (15,9 miliarde de dolari). Top zece este completat de Germania, Bangladesh, Belgia, Spania şi Nigeria. După numărul persoanelor care lucrează în străinătate, România se situează în acest an pe poziţia a 18-a în lume, cu 2,8 milioane. Ţara cu cel mai ridicat număr de persoane care lucrează în străinătate este Mexic (11,9 milioane), urmată de India (11,4 milioane), Rusia (11,1 milioane), China (8,3 milioane) şi Ucraina (6,6 milioane).