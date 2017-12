Mai puţini militari americani în România!

Potrivit publicaţiei Stars and Stripes - ediţia electronică de ieri - armata americană a redus amploarea planurilor de rotaţie a trupelor din cadrul Joint Task Force - East, urmînd să trimită în România, în această vară, doar un batalion pentru exerciţii, în locul unei brigăzi întregi. Informaţia a fost confirmată şi de purtătorul de cuvînt al forţelor americane de intervenţie în România, Alina Sasu, care a precizat că în România urmează să sosească între 700 şi 800 de militari. Oficialii din cadrul armatei SUA sperau să desfăşoare o brigadă întreagă de 3.500 de militari pentru exerciţii alături de forţele române, dar şi de cele bulgare, la poligonul de antrenament Novo Selo, din Bulgaria. Însă, mai mulţi reprezentanţi ai forţelor armate americane din Europa au precizat că operaţiunile din Irak şi Afganistan limitează disponibilitatea trupelor. “Va fi probabil vorba de cîţiva ani pînă cînd brigăzile vor reveni de acolo”, a declarat colonelul Bob Hess, startegul Forţelor terestre ale SUA din Europa (USAREUR). \"Bineînţeles, acest lucru va depinde de ce se va întîmpla în războaie. Este prioritatea noastră numărul unu\", a adăugat el. Batalionul care va fi detaşat în cursul acestei veri în România va fi condus de un grup din cadrul Comandamentului de instruire multinaţională, din oraşul german Hohenfels. Militarii din cadrul primului batalion de la Hohenfels, celui de-al patrulea regiment de infanterie, unităţi din cadrul Gărzii Naţionale din statele Utah şi New Mexico vor participa în această misiune care va dura din iunie pînă în octombrie. România şi Bulgaria au acorduri pe o perioadă de 10 ani, în baza cărora permit forţelor americane să utilizeze mai multe baze de pe teritoriul lor pentru antrenament. Forţa de intervenţie din România, care are sediul la baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu, a efectuat, vara trecută, prima rotaţie. În cadrul următoarei desfăşurări de trupe, militarii vor participa la instruire alături de forţele române la baza aeriană, la poligonul de la Babadag, judeţul Tulcea, dar şi în alte locuri. Antrenamentele se vor concentra pe situaţii cu care forţele române şi bulgare s-ar putea confrunta în Irak şi Afganistan.