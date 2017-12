Mai puţini pensionari în sistemul de învăţămînt constănţean

Reducerea normelor, cerută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI) la nivelul judeţului Constanţa, nu va afecta profesorii titulari. Afirmaţia a fost făcută de inspectorul şcolar general din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, prof. Petrică Miu, în cadrul întîlnirii pe care a avut-o ieri cu reprezentanţii Sindicatului Liber al Salariaţilor din Învăţămîntul Preuniversitar (SLSIP) Constanţa. Reamintim că, pentru anul şcolar 2009-2010, MECI a decis ca în judeţul Constanţa să fie 9.627 de norme, faţă de 10.500 cît au fost anul trecut. „Reducerile de norme de la an la an sînt naturale. De exemplu, în acest an sînt 650 de locuri în licee care nu au fost ocupate, ceea ce înseamnă că 32 de clase nu se vor mai forma. Prin urmare, 80-90 de norme au dispărut de la sine”, a declarat inspectorul şcolar general Miu, precizînd că, în acest moment, în judeţul Constanţa sînt 8.043 de cadre didactice, dintre care 7.364 sînt cu normă întreagă, 319 sînt la cumul (norma este realizată prin adunarea mai multor ore predate la unităţi/instituţii de învăţămînt diferite) şi 360 sînt la plata cu ora (lucrează doar cîteva ore fără a avea o normă întreagă). „Majoritatea cadrelor didactice care au norme la cumul sau care lucrează la oră sînt pensionari care au cerut prelungirea activităţii. Prin urmare, plata cu ora poate să dispară, la fel ca şi normele la cumul. În acest fel, suplinitorii calificaţi şi titularii nu vor fi afectaţi”, a afirmat Petrică Miu. Nici suplinitorii necalificaţi (cadre didactice care predau alte discipline decît cele în care sînt specializaţi) nu vor dispărea de tot. Potrivit reprezentanţilor ISJ, sînt localităţi unde posturile nu au fost ocupate. Dacă niciun titular şi niciun suplinitor calificat nu va dori catedra, se va apela la suplinitorii necalificaţi.