Mai puţini studenţi, dar de calitate?

Dacă în acest an admiterea la liceu nu a mai reprezentat o problemă, introducerea învăţământului obligatoriu permiţând chiar şi elevilor cu note de 1 şi 2 să devină liceeni, nu acelaşi lucru se poate spune despre admiterea la facultate. Majoritatea absolvenţilor claselor a XII-a s-au „împiedicat” de examenul de bacalaureat, unde, în acest an, procentul de promovabilitate a fost, la nivel naţional, de doar 53%. Asta înseamnă că aproape jumătate din candidaţi nu au putut obţine media 6 la probele Bac-ului, visul de a intra la o facultate rămânând doar atât: un vis. Dacă ar fi singurul incident de acest fel referitor la Educaţie, am putea crede că lucrurile se pot îndrepta, că există speranţe pentru viitor. Din păcate, lucrurile nu stau aşa. Potrivit tuturor statisticilor internaţionale, învăţământul românesc este... sub pământ. Aproape jumătate din adolescenţii României sunt semianalfabeţi, nu înţeleg un text la prima lectură, iar gramatica limbii române le este complet străină. Nici la ştiinţele reale nu stăm mai bine. Potrivit ultimei testări PISA, la matematică, elevii români s-au clasat pe ultimele locuri. Fără o diplomă de Bac, absolvenţii de liceu se pot angaja doar ca muncitori necalificaţi. Mai grav este că, în lipsa şcolilor profesionale, statul va cheltui alte sute de milioane de lei pentru formarea profesională a acestora, prin agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă.

LOCURILE ÎN FACULTĂŢI, OCUPATE În ciuda rezultatelor dezastruoase de la Bacalaureat, la Universitatea „Ovidius”, din Constanţa, majoritatea locurilor, mai ales cele la fără taxă, au fost ocupate încă din sesiunea din vară a admiterilor. „Pentru sesiunea din vară am avut disponibile, la studiile de licenţă, 1.380 de locuri la fără taxă. Dintre acestea au fost ocupate 1.280 şi au mai rămas libere 100 de locuri”, a declarat rectorul universităţii constănţene, prof. dr. univ. Victor Ciupină. În ceea ce priveşte locurile cu taxă, potrivit prof. dr. univ. Victor Ciupină, în vară au fost admişi 3.000 de candidaţi, pentru toamnă rămânând aproape 2.000 de locuri. Este adevărat că un număr atât de mare de locuri libere pentru sesiunea din toamnă nu a mai fost înregistrat de ani buni, dar rectorul universităţii a precizat că după încheierea celor două sesiuni de admitere numărul studenţilor va fi „corespunzător” cu oferta instituţiei de învăţământ superior. Începând de pe 8 septembrie, la instituţia de învăţământ superior din Constanţa au loc înscrierile pentru sesiunea din toamnă a admiterii. Acestea vor dura până pe 15 septembrie pentru specializările la care se susţine concurs de admitere şi până pe 20 septembrie pentru specializările unde admiterea se face pe bază de concurs de dosare. Probele de concurs se vor susţine în perioada 16 – 20 septembrie. În ceea ce priveşte programele de masterat, Ministerul a trimis cifra locurilor subvenţionate în urmă cu doar câteva zile. „Pentru Universitatea „Ovidius” au fost alocate 600 de locuri subvenţionate la programele de master pe care le derulăm, cu aproape 100 mai puţine decât anul precedent. Până la începutul acestei săptămâni, pentru locurile la masterat şi pentru cele rămase libere la studiile de licenţă s-au înscris aproximativ 800 de candidaţi. Ne aşteptăm ca numărul acestora să crească în următoarele zile”, a spus rectorul Universităţii „Ovidius”. El a adăugat că exigenţa de la examenul de bacalaureat din acest an „s-a tradus prin ridicarea ştachetei şi creşterea calităţii candidaţilor promovaţi”.

STUDENŢI MAI PUŢINI, DAR MAI BUNI De aceeaşi părere era şi rectorul Universităţii „Andrei Şaguna” din Constanţa, după sesiunea din vară a Bacalaureatului. „Atât universităţile de stat cât şi cele particulare vor avea un număr mai mic de studenţi ca urmare a rezultatelor înregistrate la Bacalaureat. Chiar dacă vor fi mai puţini, vom avea studenţi mai bine pregătiţi, ceea ce nu poate decât să ne bucure”, a declarat rectorul universităţii constănţene, prof. dr. univ. Aurel Papari. El a adăugat că, după introducerea concursului de dosare ca modalitate de a selecta candidaţii la studenţie, numărul celor admişi a crescut considerabil, chiar dacă nu toţi aveau pregătirea necesară. Astfel, la sfârşitul primului semestru, o mare parte din studenţi părăseau facultatea, numărul acestora înmulţindu-se după încheierea anului I.