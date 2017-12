Mai puţini turişti pe litoral

Staţiunile de pe litoralul românesc au atras în primele opt luni ale acestui an un număr de 706.555 turişti, cu 1,5% mai puţini decît în intervalul similar din 2005, dar, raportat doar la vizitatorii străini, scăderea a fost mult mai mare. Potrivit datelor Direcţiei Judeţene de Statistică din Constanţa (DJS), în perioada ianuarie-august, spaţiile de cazare de la Marea Neagră au înregistrat 68.411 clienţi străini, cu 40% mai puţini decît anul trecut. Aceştia au reprezentat 9,7% din totalul clienţilor înregistraţi pe litoral, majoritatea provenind din Germania (14.008), Rusia (5.043), Franţa (4.183), Danemarca (3.151) şi SUA (2.670). Pe de altă parte, numărul turiştilor români a crescut cu aprox. 14.900 de persoane, ajungînd la 638.133 de persoane. Afluxul de vizitatori s-a diminuat inclusiv în luna august, vîrf de sezon pe litoral, cînd în structurile de cazare au fost înregistraţi aproape 265.000 de clienţi, faţă de 272.000 în aceeaşi lună a anului trecut.

O tendinţă descendentă a fost remarcată şi în cazul înnoptărilor, numărul acestora scăzînd la 3,6 milioane, faţă de 3,9 milioane în primele opt luni din 2005, dar şi a duratei sejurului care a coborît de la 5,5 zile anul trecut la 5,2% în acest an. În ceea ce priveşte cazarea, majoritatea turiştilor au preferat hotelurile şi vilele, un număr mai mic de persoane optînd pentru pensiuni, cabane sau campingurilor. Cel mai mare grad de ocupare, de 54,3% a fost înregistrat în luna august, în timp ce în iulie şi iunie doar 45,7% şi respectiv 29,2% din locurile de pe litoral au fost rezervate. Capacitatea de cazare din judeţul Constanţa a totalizat în acest an 122.675 locuri, din care aproape 78.000 de locuri se află în hoteluri. Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism a anunţat, în luna septembrie, că numărul turiştilor români care au făcut rezervări pe litoral prin intermediul firmelor membre a crescut în acest an cu 10%, dar că în acelaşi timp numărului celor care au ales staţiuni externe a crescut cu 50%.

Constănţenii au cheltuit mai mult pe ţigări decît pe gaze

În luna august 2006, preţurile de consum au scăzut cu 0,74% la mărfurile alimentare, şi au crescut cu 5,77% la marfurile nealimentare si cu 3,13% la servicii. “O contribuţie însemnată la creşterea preţurilor de consum au avut-o majorările de preţuri la gaze cu 23,10% de la începutul acestui an după ce, în anul 2005, au crescut cu 36,5%“, a declarat directorul DJS Constanţa, Marin Băjenaru. De asemenea, preţurile la ţigări au fost mai mari cu 25,38% faţă de luna decembrie 2005, iar în cheltuielile de consum ale populaţiei au deţinut o pondere mai mare decît gazele. În ceea ce priveşte numărul salariaţilor din judeţ, în luna august 2006, a fost de 188.000 de persoane, în creştere cu 4.900 de persoane faţă de august 2005 şi în scădere cu 79 de persoane faţă de luna iulie 2006. Cîştigul salarial mediu brut pe un salariat, în judeţul Constanţa, a fost în luna august de 1.148 lei, iar cîştigul salarial mediu net de 867 de lei, cu 15,1% şi respectiv cu 13,6% peste nivelul lunii august 2005. Luînd în calcul şi rata inflaţiei din ultimele 12 luni, cîştigul salarial mediu net a fost mai mare, în termeni reali, cu 7,2% în luna august 2006 faţă de august 2005.