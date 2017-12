MAI şi Cassidian au finalizat testarea reţelei interoperabile

Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI) şi Cassidian au încheiat testarea interfeţei dintre reţelele Tetra Phare şi Cassidian, astfel că poliţiile de frontieră vor putea beneficia de o reţea interoperabilă. Proiectul de securitate a frontierei dezvoltat de Cassidian, SISF (Sistem Integrat de Securitate a Frontierei), va pune la dispoziţia Poliţiei de Frontieră Română o reţea solidă Tetra, în toate judeţele aflate la frontieră. Mai mult, SISF va constitui platforma naţională Tetra pentru toate forţele guvernamentale de securitate din aceste judeţe. Interfaţa dintre sisteme oferă o acoperire extinsă atât pentru utilizatorii Cassidian Tetra, cât şi pentru utilizatorii Phare Tetra, care acum vor beneficia, la nivelul platformei naţionale, de toate serviciile disponibile în plan local (criptare over the air, autentificare, servicii pachete de date, mesaje scurte de date), precum şi comunicaţii la nivelul sistemului (apeluri individuale, apeluri în centrală, servicii date scurte între terminale localizate în reţele diferite). De asemenea, există opţiunea roaming automat la nivelul terminalelor radio, astfel că selecţia reţelei vizitate se face fără interacţiune cu utilizatorul, permiţând roaming în cadrul platformei naţionale Tetra. În perioada 15-17 noiembrie urmează să aibă loc o vizită de reevaluare a experţilor Schengen, pe frontierele aeriene, respectiv pentru a evalua stadiul pregătirii aeroporturilor „Traian Vuia“, din Timişoara, şi „Henri Coandă“, Otopeni. Ultima vizită de evaluare a specialiştilor are loc în perioada 6-10 decembrie 2010, privind Sistemul Informatic Schengen (SIS) - SIRENE.