Maia Morgenstern, prima actriţă cu stea pe Walk of Fame-ul românesc

Maia Morgenstern este prima actriţă care va avea o stea pe Walk of Fame-ul românesc, aleea celebrităţilor amenajată în Piaţa Timpului din capitală. Ceremonia la care va fi dezvelită steaua este programată pentru 1 mai, care este chiar ziua de naştere a actriţei.

În vârstă de 48 de ani, Maia Morgenstern este una dintre cele mai apreciate actriţe de teatru şi film ale ultimilor 20 de ani. În 2005, ea a fost aproape de prima nominalizare românească la Oscar, datorită rolului de excepţie din drama \"The Passion of the Christ\". Primele patru stele de pe aleea celebrităţilor autohtone poartă numele lui Florin Piersic, Victor Rebengiuc, Radu Beligan şi Amza Pellea.

Proiectul Walk of Fame-ului românesc a fost iniţiat de Teatrul Metropolis din capitală, alături de COCOR şi Asociaţia de Turism a Municipiului Bucureşti.