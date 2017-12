Maicile Mănăstirii Colilia, în frig și pe întuneric! Să le ajutăm!

15:26:13 / 05 Noiembrie 2017

Pentru 666

Sper sa ajungi cândva sa ceri iertare in genunchi lui Dumnezeu pentru ceea ce ai zis! Daca ai fi intrat vreodată in vorba cu o maica ai fi înțeles cat de jos te situezi dpdv moral! Dumnezeu sa te lumineze pana nu va fi prea târziu! Si crede-ma nu sunt nici pe departe din sfera BOR,dar am cunoscut oameni si oaelmeni in viață asta, si crede-ma ca greșești cand crezi asta despre cei care își închina viața in post si rugăciune! Iar daca nu ii apreciezi pentru viața pe care o duc, n-o face, dar nu te bucura si nu promova răutatea atunci cand cineva suferă! Pentru ca nu vei știi niciodată cand vei avea nevoie de Oameni lângă tine, si vor fi numai Câini!!! Gandeste-te bine cand dorești răul altuia chiar de nu il poți iubi!