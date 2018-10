„Mail Art” imortalizează „Marea Unire de la Marea Neagră”

Cel mai impresionant eveniment de celebrare a Centenarului Marii Uniri, organizat de Asociaţia Eurocult şi Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, intitulat „Marea Unire de la Marea Neagră” cuprinde şi alte manifestări ce se înscriu în sfera artelor. Deschiderea evenimentului, vineri, 26 octombrie 2018, de la ora 11.00 va fi dublată de două vernisaje: Expoziţia în premieră naţională „IA – Zbor Centenar”, curator Iulia Gorneanu şi „Mail Art”, o iniţiativă a specializării Arte Plastice din cadrul Facultăţii de Arte, Universitatea „Ovidius” din Constanţa. Curatorii expoziţiei sunt prof.univ.dr. Florin Stoiciu, lect.univ.dr. Sînziana Romanescu, lect.univ.dr. Alexandru Şerbanescu, lect.univ.dr. Lelia Rus Pîrvan.

Semnificaţia acestei iniţiative, mai puţin obişnuite, poate fi cuprinsă în întrebarea: mai ştiţi să trimiteţi scrisori, adică plicuri sau cărţi poştale prin modalitatea care funcţiona foarte bine acum 100 de ani? Plicurile sunt realizate chiar de expozanţi şi expediate în dulcele stil clasic. Vă mai amintiţi emoţia cu care deschideaţi cutia de scrisori (actualul email nu conţine o asemenea dimensiune), luaţi plicurile şi începeaţi să le sortaţi în ordinea importanţei. Şi ce bucurie atunci când vă scria cineva drag şi adăuga şi o fotografie...

Arta poștală a început în anii 1960, când artiștii au trimis cărți poștale inscripționate cu poezii sau desene prin poștă, în loc să le expună sau să le vândă prin canale comerciale convenționale. Originile sale pot fi găsite în lucrările lui Marcel Duchamp, Kurt Schwitters și futuriștilor italieni. Artistul din New York, Ray Johnson, a publicat, la mijlocul anilor '50, colaje mici, printuri de desene abstracte și poezii către notabilii din lumea artei, care au generat ceea ce a devenit în cele din urmă cunoscut sub numele de „Școala de corespondență” din New York.

E-mail-ul poate lua o varietate de forme: cărți poștale, pachete, faxuri, e-mailuri și bloguri. În anii '60 artistul Fluxus On Kawara a trimis telegrame prietenilor și familiei pe care i-a informat că este viu. La mijlocul anilor 1990, artistul și curatorul Matthew Higgs a înființat Imprint, care a plasat arta tinerilor artiști britanici, printre care Martin Creed, criticilor și curatorilor.

Mail art, ca formă de manifestare a artelor vizuale poate fi considerată predecesoarea artei net.