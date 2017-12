Maimuţa abandonată de Justin Bieber are un nou cămin

Mally, maimuţa capucin primită de Justin Bieber cadou, când a împlinit 19 ani, pe care a abandonat-o în Germania, pentru că nu a putut procura documentele necesare urcării ei în avion spre SUA, are un nou cămin la Parcul Serengeti din Hodenhagen. Maimuţa a fost transportată de la adăpostul pentru animale din Munchen la Parcul Serengeti din Hodenhagen, unde va fi ţinută timp de trei săptămâni în carantină, pentru a fi apoi eliberată alături de singura familie de maimuţe capucin cu capul alb. ”Suntem foarte bucuroşi de noul venit”, a comentat doctorul Fabrizio Sepe, directorul Parcului Serengeti. ”Facem toate pregătirile necesare pentru a ne asigura că Mally se va adapta perfect în noul său cămin şi că nu va avea probleme cu noua sa familie”, a mai adăugat acesta.

După ce Justin Bieber a rămas doar o amintire îndepărtată, noua familie a lui Mally va fi formată din trei masculi şi trei femele. Una dintre femele, Molly, s-a născut în luna februarie şi are aproximativ aceeaşi vârstă cu Mally. În plus, introducerea lui Mally în acest grup are avantajul asigurării diversităţii genetice pentru viitorul acestei familii de maimuţe, aşa că tot răul a fost spre bine.