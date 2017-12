Mâine încep evaluările la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a

Evaluările la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a vor începe, mâine, în ordine crescătoare, potrivit programelor făcute de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu proba scrisă la Limba română pentru elevii claselor a II-a. Potrivit unui ordin al MECS, evaluările la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a sunt programate în perioada 18 mai - 3 iunie. Elevii clasei a II-a vor avea mâine proba scrisă la Limba română, marţi - proba de citire la Limba română şi de scriere şi citire la Limba română pentru minorităţile naţionale, pe 20 miercuri - la Matematică, joi, proba scrisă la Limba maternă, iar vineri va fi proba de citit la Limba maternă. Pentru elevii clasei a IV-a, evaluarea este programată astfel: 26 mai - Limba română, 27 mai - Matematică, 28 mai - Limba maternă. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a începe pe 2 iunie cu proba de Limbă şi comunicare şi se încheie pe 3 iunie cu proba de Matematică şi Ştiinţe ale naturii. Sălile în care se susține EN-2015 sunt, de regulă, sălile în care elevii clasei își desfășoară activitatea în mod obișnuit. Acestea sunt adaptate în prealabil, după caz, în funcție de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influența pe elevi în timpul administrării evaluării. Potrivit metodologiei, fiecărui elev i se distribuie testul din ziua respectivă, pe care își scrie numele, prenumele și unitatea de învățământ. Înregistrarea și monitorizarea timpului de rezolvare a testelor se fac de către un cadrul didactic numit administrator de test. Pe durata evaluării, administratorul de test asigură respectarea ordinii și a liniștii în sala de clasă. "Este interzis cadrului didactic să le ofere elevilor indicații referitoare la rezolvarea testelor, să facă modificări ale testelor sau să realizeze completări ale rezolvărilor testelor", conform metodologiei.