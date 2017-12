Mâine începe CN de fotbal pe plajă, la Mamaia

Comisia de fotbal pe plajă din cadrul Federaţiei Române de Fotbal şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa organizează la sfârşitul acestei săptămâni, pe terenul amenajat în Mamaia, pe plaja de lângă Melody, turneul final al Campionatului Naţional de fotbal pe plajă. Patru formaţii îşi vor disputa titlul naţional, după ce s-au calificat în urma turneelor organizate pe plan judeţean sau al municipiului Bucureşti.

Iată programul competiţiei - vineri: FC Bucureşti - Atletico Galaţi (ora 17.00); AS Performer Constanţa - Zimbru Slobozia Conachi (ora 18.00); sâmbătă: FC Bucureşti - Zimbru Slobozia Conachi (ora 17.00); AS Performer Constanţa - Atletico Galaţi (ora 18.00); duminică: Zimbru Slobozia Conachi - Atletico Galaţi (ora 10.00); AS Performer Constanţa - FC Bucureşti (ora 11.00). Tot duminică, de la ora 12.15, va avea loc festivitatea de premiere a competiţiei.

Din lotul echipei constănţene, care este antrenată de Viorel Farcaş, fac parte mai mulţi internaţionali de fotbal pe plajă: Laurenţiu Gheorghe, Vladimir Neagu - portari; Raj Cărăuleanu, Lucian Chirilă, Ionuţ Florea, Ionel Posteucă, Iulian Răvoiu, Dorel Zaharia - jucători de câmp. Marian Măciucă nu poate evolua la acest turneu final, el jucând în aceeaşi perioadă la un turneu organizat în Italia, în timp ce alţi doi componenţi ai lotului sunt sunt indisponibili din cauza unor accidentări: Liviu Croitoru a suferit o ruptură de ligamente, iar Adrian Tănase - o ruptură de tendon (ambii au fost deja operaţi). În aceste condiţii, lotul echipei AS Performer va fi completat cu patru juniori de la FC Farul Constanţa, care în ultimele etape ale campionatului trecut au evoluat pentru formaţia de seniori în Liga a II-a!