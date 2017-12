Mâine va fi ziua cea mai scurtă din an

Solstiţiul de iarnă are loc mâine, la ora 01:03, fiind cea mai scurtă zi şi cea mai lungă noapte a anului. În emisfera nordică, această zi este considerată prima zi de iarnă astronomică. Prima zi de iarnă astronomică sau solstițiul de iarnă din emisfera nordică a Terrei are loc anual în jurul datei de 21 decembrie. Potrivit site-ului Observatorului Astronomic "Amiral Vasile Urseanu", solstițiul de iarnă este și cea mai scurtă zi din an. Durata zilei are valoarea minimă din an, de 8 ore și 50 minute, iar cea a nopții are valoarea maximă, de 15 ore și 10 minute (valori calculate pentru București). La aceeași dată, în emisfera sudică a Pământului, fenomenul are loc invers, adică are loc solstițiul de vară, momentul marcând începutul verii astronomice pentru emisfera australă a Terrei. La momentul solstițiului de iarnă, Soarele se află în emisfera australă a sferei cerești, la distanța unghiulară maximă de 23 de grade sud față de ecuator, astrul efectuând mișcarea diurnă în lungul cercului paralel cu ecuatorul ceresc, numit "tropicul Capricornului". Aceasta explică, pentru latitudinile medii ale Terrei, inegalitatea zilelor și a nopților, precum și succesiunea anotimpurilor. Următoarele date ale solstițiului de iarnă:

2015 – 22 decembrie

2016 – 21 decembrie

2017 – 21 decembrie

2018 – 22 decembrie

2019 – 22 decembrie

2020 – 21 decembrie

Și motorul de căutare Google marchează prima zi de iarnă astronomică sau solstițiul de iarnă printr-o animație afișată pe pagina de start a motorului de căutare. Literele care alcătuiesc logoul Google sunt redesenate, devenind niște copii care construiesc un om de zăpadă.