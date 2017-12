Mainville, al treilea canadian la CVM Tomis

CAMPIONII ŞI-AU COMPLETAT LOTUL. Ieri a sosit la Constanţa şi al doilea jucător transferat săptămâna aceasta de CVM Tomis. După maghiarul Szabolcs Szalai, campioana României şi-a asigurat serviciile canadianului Louis-Pierre Mainville, în vârstă de 23 de ani, care evoluează tot pe postul de extremă. Născut pe 3 aprilie 1986, la Quebec (Canada), Mainville are 2,00 m înălţime şi 100 kg. A evoluat la echipe din zona Quebec, ca Mistral de Vaudreuil-Dorion şi Volontaires du Cegep de Sherbrooke, iar ca jucător profesionist la PAOK Salonic (Grecia), în sezonul 2007-2008, şi la Union de Formosa (Argentina), în sezonul trecut, când s-a clasat pe locul 2 în campionat. Joacă în echipa naţională a Canadei din anul 2006, cucerind argintul la Universiada de la Bangkok, din 2007. „De ce am ales Constanţa? Ştiu că este o echipă bună, cu jucători de valoare. Îi cunosc bine pe cei doi canadieni, pe Stelio De Rocco şi Toon Van Lankvelt, şi cred că la echipa din Constanţa pot să câştig trofee, să acumulez experienţă şi să mă dezvolt ca jucător. Am vorbit despre Tomis cu Toon, care mi-a povestit multe despre echipă şi despre viitorii coechipieri”, a spus noua achiziţie a formaţiei constănţene. Mainville evoluează în general pe postul de extremă, dar la echipa naţională a Canadei a jucat şi pe postul de centru, iar la Salonic, în câteva meciuri, chiar şi ca universal. „Întotdeauna încercăm să ne întărim echipa, mai ales la capitolele unde este foarte necesar, iar după plecarea lui Renato rămăsesem cu doar două extreme. Cred că noii veniţi vor fi întăriri bune pentru echipa noastră, în zona 4, unde la Budva am avut doar doi jucători. Pentru mine cresc oportunităţile de schimbări, mai ales că Mainville este un jucător polivalent, care poate evolua pe toate posturile de atacant: extremă, universal şi centru. Îl cunosc foarte bine, pentru că este membru al lotului naţional canadian încă din vremea junioratului”, a declarat antrenorul principal al Tomisului, Stelio De Rocco. Szalai şi Mainville ar putea să debuteze la CVM Tomis în primul meci din Cupa CEV, cu Montpellier, programat miercurea viitoare, de la ora 20.15, în Sala Sporturilor din Constanţa. Cei doi nu au drept de joc în campionatul intern decât după 1 ianuarie 2010.

SĂPTĂMÂNA ANIVERSĂRILOR LA CVM TOMIS. Astăzi, antrenorul secund Mircea Dudaş împlineşte 38 de ani! Este o săptămână a... sărbătorilor la CVM Tomis Constanţa, pentru că directorul executiv Serhan Cadâr a schimbat luni prefixul, împlinind 60 de ani, la fel ca şi centrul Petrişor Macovei, care a împlinit, marţi, 30 de ani. Tuturor, din partea Cotidianului Telegraf, „La mulţi ani cu sănătate şi cât mai multe împliniri!”