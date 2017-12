Maisie Williams a ridicat certificatul Guiness World Records pentru ”Game of Thrones”

Actrița britanică Maisie Williams a primit în această săptămână, în numele HBO, din partea organizației Guiness World Records, premiul acordat serialului ”Game of Thrones”. Actrița de 18 ani, care interpretează rolul Arya Stark în serial, a primit certificatul din partea organizației, pentru cea mai extinsă difuzare la nivel mondial a unui serial de televiziune. Episodul 2 al sezonului 5 a fost transmis simultan, la 19 aprilie, în 173 de state de pe mapamond. Maisie Williams a declarat că abia așteaptă să-i spună fratelui său, care în fiecare an de Crăciun cumpără ediția cărții recordurilor mondiale. Recordul deținut de serialul ”Game of Thrones” va fi trecut în ediția 2016 a cărții, care va fi lansată în 10 septembrie.

Maisie Williams a interpretat rolul Arya Stark încă de la primul sezon al ”Game of Thrones”, în 2011, urmând să facă parte și din distribuția sezonului 6, care fi televizat în primăvara anului viitor. Maisie va apărea și în sezonul 9 al serialului ”Doctor Who”, produs de BBC.