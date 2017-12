Majorare de capital

Firma de brokeraj UniCredit CAIB Securities România, controlată de grupul financiar italian UniCredit, îşi va majora capitalul social de peste patru ori, de la 677.000 lei, la 2,8 milioane lei, prin aport în numerar din partea acţionarilor. Hotărârea a fost adoptată în Adunarea Generală a Acţionarilor din 30 noiembrie şi a primit, săptămâna trecută, avizul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare. UniCredit CAIB Viena deţine 80,02% din acţiunile casei de brokeraj, iar UniCredit Ţiriac Bank are 19,98%. În acest an, UniCredit CAIB Securities s-a clasat pe locul 7 din cei 69 de brokeri activi de la BVB, intermediind tranzacţii în valoare de 594 milioane lei, care au acoperit 4,26% din rulajul pieţei. Grupul UniCredit deţine, pe piaţa românească, UniCredit Ţiriac Bank, UniCredit Leasing Corporation, UniCredit CAIB Securities, UniCredit CAIB România, UniCredit Insurance Broker, Pioneer Asset Management, UniCredit Consumer Finance şi UniCredit Processes and Administration.