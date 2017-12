Majorarea alocaţiei pentru copii, respinsă la Senat

PROPUNERE Mai mulţi senatori de la diferite grupuri parlamentare au iniţiat un proiect de modificare a Legii nr. 61/1993 privind majorarea de la 42 la 200 de lei a alocaţiei pentru copiii cu vârste cuprinse între 2 şi 18 ani. Parlamentarii au adus ca principal argument în favoarea acestei iniţiative faptul că un copil român primeşte o alocaţie mult mai mică decât unul din ţările din vestul Uniunii Europene (UE). În expunerea de motive, iniţiatorii precizează că un copil din România are o alocaţie de şapte euro, adică „de 35 de ori mai mică decât alocaţia unui copil din statele UE, care beneficiază, în medie, de 210 euro”. „În timp ce, în România, cuantumul indemnizaţiei lunare este acelaşi pentru toţi copiii, în ţările dezvoltate, alocaţia reprezintă între 8 şi 15% din salariul mediu lunar al unui părinte”, au spus parlamentarii, printre care s-a numărat şi preşedintele Comisiei pentru muncă, Liviu Pop (PSD). Din păcate pentru iniţiatori, ieri, în momentul dezbaterii, subiectul nu a fost acceptat de toţi senatorii, ceea ce a dus la o dispută în plenul Camerei superioare a Parlamentului. În primă fază, senatorul PSD Şerban Nicolae a anunţat că social-democraţii vor vota împotriva iniţiativei de majorare a alocaţiei pentru copii. „Poate că e momentul ca un Guvern al României să rezolve problema, în fapt nerezolvată faţă de stat, pentru copii. Cinstit vorbind, o bună parte din aceste sume de bani nu ajung la copiii care sunt, teoretic, titularii dreptului acordat de stat. Problema principală este modalitatea prin care putem verifica faptul că aceste sume de bani sunt folosite aşa cum este intenţia onorabilă iniţială”, a spus el. În replică, senatorul PDL Dumitru Oprea a spus că nimeni cu poate veni în Parlament cu astfel de „argumente puerile”. Potrivit acestuia, România se află pe locul 168 în lume, „în coada Africii”, în ceea ce priveşte raportul dintre alocaţia anuală primită de copii şi Produsul Intern Brut.

RESPINGERE Pe de altă parte, Şerban Nicolae a remarcat că plenul Senatului se animă de fiecare dată când se discută un proiect cu impact electoral şi că, în loc să vină cu propuneri concrete, opoziţia face simple declaraţii politice. După câteva minute bune de râcâieli între aleşi, propunerea legislativă, care are caracter organic, a fost supusă la vot, întrunindu-se 41 de voturi „pentru“, 51 de voturi „împotrivă“ şi nouă abţineri. Explicaţia privind respingerea iniţiativei a fost oferită de vicepreşedintele Senatului Nicolae Moga (PSD), care a spus că propunerea de majorare a alocaţiei pentru copii nu putea fi efectuată acum, deoarece Guvernul urmează să vină cu un pachet legislativ amplu privind protecţia socială, care va cuprinde inclusiv majorarea alocaţiilor pentru copii. Până să vină Executivul cu pachetul legislativ, propunerea senatorilor mai are o şansă să treacă la Camera Deputaţilor, care este for deciziv.