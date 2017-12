Majorarea punctului de pensie la 45%, nesustenabilă financiar

Ministrul Muncii, Mihail Şeitan, a declarat, ieri, după adoptarea raportului la Legea Pensiilor de către Comisia de muncă de la Senat, că majorarea punctului de pensie la 45% din valoarea salariul mediu brut pe economie nu este sustenabilă, precizând că nu va susţine amendamentul în plen. \"Guvernul a trimis un proiect de lege la Parlament. Discuţia care s-a petrecut în comisii, atât în Comisia de Muncă, sesizată pe fond, cât şi în multe alte comisii sesizate pentru aviz a scos în evidenţă o serie întreagă de amendamente, care au fost analizate, unele fiind admise, altele respinse. Unele dintre ele au fost acceptabile din punct de vedere al Guvernului, neschimbând structura sau ridicând probleme din punct de vedere al sustenabilităţii finaciare, altele nu. Urmează ca raportul Comisiei să fie dezbătut în plenul Senatului şi atunci amendamente care s-au făcut şi care ar putea să nu fie susţinute din punct de vedere tehnic, să fie luate în discuţie\", a mai spus Şeitan. El a evitat să dea exemple de amendamente cu care nu este de acord, precizând că acestea vor fi discutate în plen, după ce Ministerul va analiza amendamentele admise şi îşi va face o strategie cu care să meargă în Parlament. Ministrul a adăugat că amendamentele privind mărirea punctului de pensie pentru pensiile militarilor nu a fost acceptat în Comisie, la fel ca şi amendamentele privind pensiile magistraţilor. \"Pensiile magistraţilor au trecut sub forma proiectului de lege iniţiat de Guvern şi se recalculează aşa cum am stabilit în proiectul de lege. Nu e niciun capitol special. Proiectul de lege al Guvernului nu mai prevede pensii speciale. Sistemul acesta unitar de pensii calculează pensia la fel pentru toată lumea, ia contribuţiile la fiecare, în acelaşi procente, din veniturile profesionale şi li se calculează pensia în funcţie de puctajul realizat din primul an de când încep să lucreze până când ies la pensie\", a spus Şeitan. El a mai spus, vizavi de un amendament care elimina o listă a firmelor care beneficiază de condiţii speciale pentru pensionarea angajaţilor, menţionate la una din anexe, că Guvernul susţine menţinerea listei pentru că se crează o mare problemă prin eliminarea documentului: nu se pot aplica condiţiile speciale pentru ieşirea mai rapidă la pensie.