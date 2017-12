Majorarea TVA de la 19 la 24%, care a pus o mare presiune pe mediul de afaceri, putea fi evitată, cele mai bune efecte pe termen lung avându-le reducerea fondului de salarii din sectorul bugetar, consideră guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu. „Din punctul nostru de vedere, majorarea TVA a fost cea mai periculoasă şi putea fi evitată”, a spus Isărescu, afirmând că România a reuşit să treacă într-un mod „rezonabil” de această situaţie dificilă, în condiţiile în care măsura ar fi putut să aibă consecinţe mult mai grave. „În primele 3 - 4 luni după majorarea TVA s-au observat, pe de o parte, dificultăţi în finanţarea bugetului, iar pe de altă parte, tendinţe clare de creştere a dobânzilor, nu numai pentru titlurile de stat, ci şi pe piaţa monetară”, a explicat guvernatorul BNR.

• 40.000 DE PROIECTE NETERMINATE • În viziunea sa, cea mai bună măsură pe termen lung rămâne „aşezarea” fondului de salarii pentru bugetari în limitele pe care le poate suporta bugetul naţional. „În 2005, suma alocată pentru aceste salarii era de 5% din buget şi a crescut până la 9% în 2009, cu tendinţa de a depăşi pragul de 10%, adică un nivel complet nesustenabil. Nici măcar o ţară europeană dezvoltată, care şi-ar permite astfel de cheltuieli şi care nu are nevoie să aloce prea mulţi bani pentru investiţii, nu face aşa ceva”, a declarat Mugur Isărescu, precizând că linia de urmat este cea a „prudenţei şi consecvenţei”. Datele Institutului Naţional de Statistică (INS) privind producţia industrială în noiembrie 2011 arată o tendinţă de creştere, ceea ce este încurajator, consideră Isărescu, adăugând că segmentele care au înregistrat cele mai mari scăderi (construcţiile şi investiţiile străine directe) au ajuns aproape de „fundul căderii” şi, astfel, efectul de antrenare în jos a economiei va dispărea. „Uitându-ne la cifre şi tendinţe, este posibil să avem o revenire a investiţiilor şi construcţiilor, dacă programele de infrastructură vor fi puse în practică. Există circa 40.000 de proiecte neterminate. În plus, ca în fiecare an, sperăm să avem o recoltă agricolă bună”, a declarat guvernatorul BNR.

• INFLAŢIE DE 4%, LA FINELE ANULUI • Referitor la inflaţie, Isărescu a declarat că în următoarele luni vom asista la o descreştere rapidă, de la 8 la 6%, urmând ca indicatorul să se oprească la 4%, la finele anului. „Dacă nu vor apărea noi corecţii, avem convingerea că inflaţia se va reduce la 4%, spre sfârşitul anului. Condiţia este să nu se facă noi corecţii, să nu fie necesare ajustări în nivelul taxelor, impozitelor”, apreciază Mugur Isărescu, care avertizează că adoptarea monedei euro ar putea să nu se realizeze în 2015, dacă România va da dovadă în continuare de „slăbiciuni electorale”. „Nu ar fi o catastrofă ca în loc de 2015 să fie 2016. Oricum, dacă am fi în zona euro, disciplina bugetară ar fi mult mai puternică. De asemenea, arieratele, despre care se discută dacă ar fi sau nu ar fi bine să fie lichidate, nu ar trebui să existe”, a explicat guvernatorul BNR, care i-a îndemnat pe politicieni să îşi angajeze experţi financiari, pentru a face promisiuni pe care economia la poate susţine.