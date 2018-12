Majorări de salarii pentru profesori, de la 1 decembrie

Profesorii primesc 10% in plus la salariu spor de suprasolicitare, care se va calcula de la 1 decembrie. Acesta este urmat de un alt spor, pentru conditii vatamatoare, de la 1 ianuarie 2019, a confirmat ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu. Sporul de suprasolicitare, de 10%, se va calcula de la 1 decembrie, iar profesorii vor primii banii in luna ianuarie 2019, a confirmat Ecaterina Andronescu, conform edupedu.ro. Fostul ministru Valentin Popa spunea la inceputul scolii ca "la 1 decembrie va aparea si un spor de suprasolicitare, pentru cadrele didactice de predare, de 10%". Tot atunci, Popa anunta si ca la 1 ianuarie 2019 va intra in vigoare regulamentul de acordare a sporurilor pentru conditii vatamatoare. Noul ministru al Educatiei, Ecaterina Andronescu, a confirmat acordarea ambelor sporuri. Un profesor cu studii superioare de lunga durata si grad didactic I, cu 20-25 de ani vechime, care avea in decembrie 2016 un salariu brut de 2.965 de lei, ar trebui sa aiba in decembrie 2018 un salariu brut de 5.049 lei, potrivit unor grafice prezentate de ministrul muncii. De la 1 ianuarie 2019 aceasta suma va ajunge pana la 5.376 de lei. Asta inseamna o crestere de 327 de lei. Un alt exemplu este pentru un profesor cu grad didactic definitiv si studii superioare de lunga durata, cu 20-25 de ani vechime. Acesta avea, potrivit Ministerului Muncii, 2.356 de lei salariu brut in 2016, iar in decembrie 2018 ar trebui sa aiba un brut de 4.134 de lei. Documentul arata ca de la 1 ianuarie 2019 salariul acestuia va fi de 4.477 lei, adica o crestere cu 343 de lei pe brut.

Unui profesor cu studii superioare si grad didactic debutant, care in 2016 avea un salariu de 1.645 de lei brut, in decembrie 2018 ar trebui sa-i fi ajuns salariul la 3.069 de lei brut, iar de la 1 ianuarie 2019 salariul brut ar trebui sa-i creasca la 3.237 de lei.

Grilele prevazute de Legea 153 pentru fiecare funcție în parte arată creșterea la care salariul brut al fiecaruia trebuie sa ajunga pana in 2022. In 2019 la brutul actual se va adauga 25% din diferenta dintre salariul brut din decembrie 2018 si salariul brut prevazut in aceste grile.