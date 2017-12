Majoritatea americanilor se declară dezgustați de actuala campanie pentru alegerile prezidențiale

06:41:02 / 22 Octombrie 2016

dinastiile democrate

E foarte greu in conditiile ,,democratiei exceptionalist iluminata''ca o dinastie sa perpetueze la butoane tinand cont in campanie numai de obiective si proiecte politice .Madam Clinton are in intentie numai sa asigure continuitatea ficei in politica de varf care deja a inceput jocul de glezne pentru a deveni lider mondial peste ceva vreme.Nu am inteles de ce doamna Obama se lasa mai prejos ca are discurs bun in campania de sustinere a doamnei Clinton.Pina la urma tot autocratia vulgara a elitelor va invinge chiar daca electoratul este dezamagit.