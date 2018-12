Majoritatea PSD-ALDE, în pericol!?!

Majoritatea parlamentară PSD - ALDE este în pericol, după ce patru parlamentari social-democraţi au trecut, luni, la Pro România. În acest moment, partidelor de guvernare le lipsesc doi parlamentari pentru a avea majoritatea. Liderul Pro România, Victor Ponta, a anunţat, luni, că deputaţii Ion Mocioalcă, Ion Spânu, Mihai Popa şi Mihai Mohaci au demisionat din PSD, alăturându-se partidului său. Prin urmare, PSD mai are acum 144 de deputaţi, iar împreună cu ALDE, care la Camera Deputaţilor are 19 parlamentari, puterea numără 163 de aleşi. Majoritatea în Camera Deputaţilor este, însă, de 165 de parlamentari. În Camera Deputaţilor este şi grupul celor 17 parlamentari ai minorităţilor naţionale, iar UDMR are 21 de deputaţi. Liderul deputaţilor PSD Daniel Suciu a declarat, luni, că PSD-ALDE încă are majoritate parlamentară, amintind că există şi un protocol de colaborare cu UDMR. „Majoritatea parlamentară este cea pe care o ştiţi cu toţii şi, paradoxal, şi cei din Opoziţie. PSD-ALDE, având în vedere şi acel protocol de colaborare parlamentară cu UDMR, nu s-a întâmplat decât cu o singură execepţie ca această coaliţie să nu reuşească să treacă legi importante, fie ele organice sau ordinare, în Parlament. Ne bazăm pe cei peste 140 - 144 acum de parlamentari PSD, pe cei 19 deputaţi de la ALDE”, a declarat liderul deputaţilor PSD, Daniel Suciu, întrebat fiind dacă PSD-ALDE mai are majoritate la Camera Deputaţilor.