De Ziua Mondială a Sănătății Orale (20 martie), GSK Consumer Healthcare lansează cea de-a patra ediție a campaniei de educare și promovare a igienei orale corecte, ”Zâmbește România”, susținută de mai multe companii private. În total, până acum, peste 100.000 de români au beneficiat în mod direct de soluțiile de îngrijire orală oferite gratuit în trei ani de campanie. Și în acest an, potrivit unui comunicat al organizatorilor campaniei, ”Zâmbește România” va încerca să îmbunătățească starea de sănătate orală a românilor, aducând soluții concrete și programe educaționale pentru o mai bună sănătate orală. În plus, în 2015, sub îndemnul „Inspiră România să zâmbească sănătos!”, campania îi invită și îi încurajează pe români să se alăture campaniei, arătând ce ar face ei concret pentru a provoca o schimbare printre oamenii din jur și semnalizând că igiena orală este o problemă foarte importantă de sănătate.

STUDIU Un studiu comandat de GSK Consumer Healthcare în 2014 dezvăluie că majoritatea românilor nu se spală pe dinți seara, așa cum recomandă stomatologii, ci doar dimineața, pentru că identifică periajul dentar cu momentul de pregătire pentru interacțiune socială, văzându-l ca un act estetic, așa cum este aranjarea părului sau machiajul înainte de a ieși din casă, decât unul pentru propria sănătate. Astfel, în lipsa unei întâlniri cu prietenii, colegii de serviciu sau a unei activități din afara casei, este mai probabil ca românii să aleagă să nu se spele pe dinți și să ignore consecințele asupra sănătății. ”Peste 45% dintre respondenți au declarat că își periază dinții mai puțin de două ori pe zi, deși 90% din eșantion sunt de acord cu importanța rutinei minime de dimineața și seara. Mai mult, 10% dintre persoane au spus că se spală pe dinți doar de câteva ori pe săptămână, o dată pe săptămână sau ocazional (mai puțin de o dată/săptămână). Pentru opt din zece români, principala barieră de igienă orală o reprezintă programul aglomerat al zilei și lipsa facilităților pentru a se spăla pe dinți la serviciu”, se arată în infomare. Întrebați care sunt beneficiile pentru care se spală pe dinți, majoritatea oamenilor (45%) au declarat că o fac pentru a avea o respirație plăcută, 36% pentru senzația de dinți curați, în timp ce 17% pentru beneficiul de albire a dinților. În acest context, medicii atrag atenția asupra riscurilor pe care le are neglijarea igienei orale asupra stării de sănătate. „Prin activitățile campaniei, vrem să reamintim oamenilor că igiena orală este un aspect care ține de sănătatea noastră generală; nu este doar o preocupare estetică, ci și una de sănătate, cu implicații serioase”, a declarat Helen Tomlinson, General Manager GSK Consumer Healthcare România și Țările Adriatice.