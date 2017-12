Majstorovic şi Katic ajung în câteva zile la Constanţa

După ce a trecut de Dinamo Bucureşti, formaţia feminină CS Volei 2004 Tomis Constanţa poate răsufla uşurată. Cu toate că nu a reuşit să o legitimeze pe Georgeta Ciobanu, echipa pregătită de Darko Zakoc şi Constantin Alexe ar putea să se bazeze pentru viitoarele partide dificile pe sârboaica Jasna Majstorovic şi croata Marina Katic. După ce au participat la Campionatul Mondial din Japonia, cele două jucătoare sunt aşteptate să ajungă în câteva zile la Constanţa. „Majstorovic a dorit câteva zile libere după ce a participat la Campionatul Mondial. Ea a fost în cantonament cu echipa Serbiei încă din vară. Va ajunge la Constanţa în câteva zile. Cu Marina Katic mai sunt unele aspecte de pus la punct, însă aceasta a semnat cu noi şi va sosi şi ea”, a declarat preşedintele CSV 2004 Tomis, Cristian Zgabercea. Oficialul clubului consideră că pentru echipa constănţeană campionatul a început abia la sfârşitul săptămânii trecute: „Noi acum am început sezonul. Mă bucur foarte mult că am obţinut această victorie cu Dinamo şi că avem un start bun pentru ultima parte a turului, care este destul de grea pentru noi. Le felicit pe fete şi pe antrenori. Dinamo joacă aproape cu aceeaşi echipă de anul trecut, iar noi am avut doar două jucătoare, restul fiind jucătoare tinere, care au reuşit să facă un rezultat extraordinar. Antrenorul a reuşit să le transmită încrederea că pot schimba soarta partidei şi acest lucru a fost foarte important”. Însă, în ciuda victoriei importante obţinute în faţa rivalei Dinamo, scor 3:2, Zgabercea nu crede că Tomis are drum liber spre titlu: „Nu putem spune că Tomis este favorită la titlu acum. Campioana se va decide mult mai târziu. Acest început de campionat nu este relevant. Echipele se vor întări în perioada următoare. La Dinamo va ajunge Jovana Vesovic şi ştiu că şi Piatra Neamţ se va întări. Oricum, cred că avem un campionat mai slab decât în sezoanele precedente”. Zgabercea a adăugat că echipa constănţeană nu este interesată de Radostina Chiţigoi, după ce Dinamo Bucureşti a fost la un pas să renunţe la serviciile acesteia: „Nu negociem cu Radostina Chiţigoi. Noi suntem în discuţii cu o voleibalistă cubaneză pentru postul de universal şi acesta ar putea ajunge la noi din retur”. În această săptămână, CSV 2004 Tomis se pregăteşte pentru întâlnirea de sâmbătă, cu SCM U. Craiova, programată în Sala Sporturilor din Constanţa, de la ora 19.00.