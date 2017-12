Mala, pus pe “lista neagră” de la FC Farul

Adus în acest sezon la FC Farul, fundaşul Muhamed Lamine Jabula Sano “Mala” a intrat rapid în dizgraţie, fiind acuzat de comportament neprofesionist. Necazurile jucătorului din Guineea Bissau au început la partida cu Oţelul Galaţi, din turul campionatului, cînd constănţenii au pierdut cu 2-0, ambele goluri venind în urma unor erori comise de Mala. Ulterior, Mala a sfidat conducerea clubului, alegînd să plece într-un stagiu de pregătire la echipa naţională timp de două săptămîni, chiar dacă gruparea de pe litoral avea de susţinut meciuri în Liga I. Cum nici în partidele de verificare din această iarnă nu a impresionat, jucătorul african nu a fost oprit nici măcar în lotul pentru primul joc oficial din acest sezon, cu Gloria Buzău. Mai mult, antrenorul Ion Marin a decis că nu mai are nevoie de serviciile sale şi l-a trimis pe termen nelimitat la echipa a doua. “Mala este liber să plece pentru că nu avem nevoie de el. Este la echipa a doua şi va rămîne acolo pînă îşi va găsi altă echipă. Dacă nu se va întîmpla acest lucru, va pleca în vară”, a explicat “Săpăligă”. Pentru a acoperi golul lăsat în lot de excluderea lui Mala, oficialii grupării constănţene au decis să-l readucă de la Delta Tulcea pe Vasile Păcuraru. Fostul internaţional de tineret s-a pregătit ieri sub comanda lui Ion Marin, dar are şanse mici să evolueze vineri, în partida cu Ceahlăul Piatra Neamţ, din etapa a 21-a a Ligii I. În schimb, în lotul nemţenilor s-ar putea regăsi două achiziţii de marcă realizate ieri. Astfel, fostul jucătorul al Farului, Vasilică Cristocea şi Marius Croitoru au fost împrumutaţi de Steaua la Ceahlăul pînă la finalul sezonului şi ar putea debuta chiar împotriva constănţenilor.

Gache cere mai multă determinare

Preşedintele Farului, Constantin Gache, a declarat că egalul înregistrat în meciul cu Gloria Buzău, 0-0, nu este o dramă, dar aşteaptă mai multă determinare din partea jucătorilor antrenaţi de Ion Marin. “Nu e o dramă că n-am bătut pe Gloria Buzău, dar aştept de la jucători, la următoarele partide, să moară pe teren. Victoria nu ne-am putut-o apropia pentru că le-a lipsit atitudinea”, a declarat Gache, adăugînd că acest retur este unul imprevizibil. “Avem un campionat nebun, în care fiecare meci se poate termina cu orice scor. Nicio partidă nu este jucată dinainte. M-a surprins victoria Universităţii Cluj la Rapid, dar tocmai de aceea avem un campionat frumos, pentru că echipele mici au un cuvînt de spus”, a încheiat preşedintele clubului constănţean.