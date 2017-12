Maldini se va retrage din activitatea competiţională în 2007

Italianul Paolo Maldini (AC Milan), considerat unul din cei mai buni fundaşi din toate timpurile, şi-a anuntat retragerea la finele acestui sezon din Serie A, relateaza ziarul italian "La Stampa". Născut pe 26 iunie 1968, Maldini a jucat întreaga sa cariera sub culorile unui singur club - AC Milan. A debutat la 16 ani şi 7 luni în Serie A într-un meci cu Udinese, în ianuarie 1985, şi de atunci a strîns peste 590 de apariţii sub tricoul milanez. Maldini are în palmares 7 titluri, 4 trofee în Liga Campionilor, 4 Supercupe ale Europei, iar cu naţionala Italiei are o medalie de bronz (1990) şi una de argint (1994). În 1994 a fost declarat cel mai bun fotbalist din lume de către FIFA. Maldini îşi doreşte o retragere perfectă. Acum 20 de ani, pe Stadionul Olimpic din Atena, AC Milan învingea Barcelona cu 4-0 în finala Cupei Campionilor. La 20 de ani distanţă, Maldini îşi imaginează un adio perfect, încă o finală, acum în Liga Campionilor, pe 23 mai 2007, tot la Atena.