Malin Akerman aşteaptă primul copil

Actriţa Malin Akerman, în vârstă de 34 de ani, este însărcinată, acesta fiind primul copil al artistei şi al soţului ei, Roberto Zincone. Nu se ştie însă cât de avansată este sarcina şi nici ce sex are copilul. Malin Akerman este căsătorită de cinci ani cu Roberto Zincone, bateristul trupei rock The Petalstones. Vorbind despre relaţia sa cu Roberto Zincone, Malin Akerman a povestit că se ceartă foarte rar şi mereu reuşesc să îşi rezolve rapid problemele. ”Am avut câteva experienţe extraordinare. Când filmam pentru ”Couples Retreat / Vacanţă All Inclusive” în Bora Bora, el a venit după mine şi am petrecut o lună de miere pe care nu o avusesem înainte”, a declarat actriţa.

Actriţa canadiană de origine suedeză Malin Akerman s-a remarcat în 2009, graţie rolurilor din comediile ”27 Dresses / 27 de rochii”, ”The Proposal / Vrei să te însori cu mine?”, ”Couples Retreat / Vacanţă All Inclusive” şi în thrillerul SF ”Watchmen / Cei ce veghează”. Totodată, joacă rolul principal în lungmetrajul ”Inferno”, o ecranizare a biografiei actriţei Linda Lovelace, un star porno din anii \'70.