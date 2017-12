Malin Akerman o înlocuieşte pe Lindsay Lohan

Actriţa Malin Akerman o va înlocui pe Lindsay Lohan în lungmetrajul “Inferno”, o ecranizare a biografiei actriţei Linda Lovelace, un star porno din anii \'70. După ce Matthew Wilder, regizorul filmului “Inferno”, a anunţat, sâmbătă, că acest proiect cinematografic va continua dar fără Lindsay Lohan în distribuţie, duminică, revista “People” a anunţat că turbulenta actriţă americană a fost deja înlocuită, iar rolul ei va fi interpretat de Malin Akerman. “Lindsay nu îşi poate respecta angajamentele anterioare din cauza unor probleme cu justiţia, iar în acest moment face eforturi pentru a se însănătoşi, fiind internată într-o clinică din Palm Springs. A fost decizia ei de a se concentra asupra acestui lucru: să se facă bine şi să îşi depăşească problemele de ordin psihic pe care le are”, a declarat Chris Hanley, producătorul filmului “Inferno”.

Malin Akerman, în vârstă de 32 de ani, s-a remarcat, în 2009, graţie rolurilor din comediile “Vrei să te însori cu mine?”, “Vacanţă All Inclusive” şi în thriller-ul SF “Cei ce veghează / Watchmen”. Linda Lovelace, un star porno din anii \'70-\'80, a ajuns celebră graţie rolului din “Deep Throat”. Ulterior, actriţa şi-a renegat cariera din industria porno şi a susţinut că a fost obligată de către primul ei soţ să facă acele filme. Linda Lovelace a devenit, în ultimii ani ai vieţii, o purtătoare de cuvânt a mişcării împotriva pornografiei. Fost star Disney (“Jurnalul unei adolescente”, “Herbie - Maşina buclucaşă”) şi mare speranţă a Hollywood-ului, Lindsay Lohan a fost în centrul atenţiei în 2007, după ce a fost arestată de două ori pentru conducere în stare de ebrietate şi după ce a petrecut două luni într-o clinică de dezintoxicare. În plus, atunci când a fost arestată, poliţia a găsit în maşina vedetei mici cantităţi de droguri. Acest incident i-a atras, în august 2007, o condamnare la o zi de închisoare - din care a efectuat doar 84 de minute - şi la zece ore de muncă în folosul comunităţii. De asemenea, actriţa se află sub supraveghere judiciară până la sfârşitul acestui an.