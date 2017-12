Mall-urile, supraaglomerate. Turiștii s-au mutat de pe plajă la cumpărături

Turiștii care se află în aceste zile pe litoral au o vacanță cu ghinion. Temperaturile au scăzut cu peste 10 grade Celsius și nu mai este pic de soare.

Vremea mohorâtă de vineri, 12 august, i-a alungat de pe plajă, astfel că oamenii s-au îndreptat spre Delfinariu, dar și spre mall-uri. Așa că imaginea de pe litoral a fost una complet diferită față de cea de acum câteva zile, când pe nisip nu aveai loc să arunci nici măcar un ac. Cei care au tăiat ziua de plajă din program și s-au orientat către marile centre comerciale au fost cu sutele, așa că efectiv s-au călcat în picioare.

Fie că au mers la cumpărături, s-au plimbat prin magazine sau au ajuns în zona food, turiștii s-au relaxat ore întregi și și-au petrecut timpul liber în absența soarelui. Obosiți să colinde prin magazine și totodată înfometați, unii au vrut să ia prânzul sau măcar o gustare, însă nu au avut nicio șansă. Din cauza aglomerației, mulți au fost nevoiți să mănânce în picioare în mall-urile supraaglomerate. ”Nu am tras lozul câștigător în vacanța asta. Am venit din Arad să petrecem 5 zile la mare, iar asta este a doua zi. Am venit la mall pentru că e mai bine aici decât să stăm în camera de hotel. Pe o așa vreme nu prea ai ce face”, a povestit o turistă care se afla la plimbare în City Park Mall.

Pe litoral, vineri, la orele prânzului, nu erau mai mult de 17 grade C. Meteorologii anunță că în următoarele zile vremea va fi ceva mai frumoasă, însă temperaturile nu vor ajunge la 30 de grade C.