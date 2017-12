Malta ne învaţă cum să facem turism!

România are toate ingredientele pentru a deveni o destinaţie turistică importantă, dar nu ştie încă să le \"împacheteze\", crede Mario de Marco, secretar parlamentar pentru turism, mediu şi cultură în cadrul Guvernului din Malta. \"Aveţi o ţară minunată, cu lacuri, munţi, mare, deci aveţi toate ingredientele. Este doar o chestiune de cum le împachetaţi. În plus, şi oamenii sunt minunaţi. Deci, odată ce le aveţi pe toate acestea, este doar o problemă de timp până când România va deveni o destinaţie importantă în Europa\", a declarat De Marco. El a arătat că Malta a avut în primele patru luni ale acestui an o creştere de 23% a turismului faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în condiţiile în care 2010 a fost un an record în ceea ce priveşte numărul de turişti străini, adică 1,3 milioane de persoane. \"Evident că am luat măsuri pentru stimularea fluxului de turişti. Malta este o insulă, deci turiştii nu au cum să ajungă aici ca în România, cu trenul sau autocarul. Toţi turiştii noştri vin pe calea aerului, mai puţin cei care sosesc cu feribotul din Sicilia, însă aceştia reprezintă doar 2%. De aceea, în primul rând am investit în infrastructură. Aveam acum câţiva ani 54 de rute. Am ajuns la 76 de noi rute\", a afirmat De Marco. El a adăugat că Malta a intensificat promovarea în media online, dar şi în ziare, reviste, tv, radio. \"În plus, am învăţat care sunt avantajele reţelelor de socializare. Suntem prezenţi pe Facebook şi Twitter, pentru că trebuie să acoperim tot. Pe de altă parte, punem mult accentul pe moştenirea culturală. Am reuşit să luăm fonduri europene pentru a restaura câteva obiective importante, precum unele biserici şi castele. Dar Malta nu este doar o destinaţie culturală, ci şi una pentru cei care caută distracţia. Avem foarte multe evenimente, festivaluri\", a adăugat el. Ministerul Turismului din Malta are un buget anual de circa 35 de milioane de euro, dintre care 16 milioane de euro destinaţi exclusiv promovării. Malta a încasat anul trecut din turism mai mult de 1,1 miliarde de euro, adică peste 20% din Produsul Intern Brut.

La începutul lunii mai, INS a anunţat că numărul turiştilor înregistraţi în România în primul trimestru a crescut cu 13,2%, la 1,12 milioane. Turiştii români au reprezentat în primul trimestru 78,1% din total, iar cei străini 21,9%, ponderi apropiate de cele din acelaşi trimestru din 2010. În acelaşi timp, cazările în hoteluri au avut o pondere de 77,1% din totalul sosirilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, în creştere cu 14,3% faţă de primele trei luni ale anului trecut. Totuşi, patronatele hotelierilor şi agenţiilor de turism susţin că turismul românesc nu a ieşit din criză, iar în primul trimestru al acestui an numărul turiştilor cazaţi în hotelurile româneşti a scăzut cu 20% faţă de perioada similară a anului trecut.