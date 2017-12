“M-am dezamăgit şi pe mine prin soluţia de Guvern din 2008”

Preşedintele Băsescu a declarat, luni seară, la o întîlnire cu reprezentanţii comunităţii româneşti din Paris, că s-a dezamăgit şi pe sine cînd a luat decizia de a susţine, în decembrie 2008, o alianţă între PD-L şi PSD, spunînd că a făcut aceasta pentru a asigura stabilitatea politică a României: “Într-o perioadă care se prefigura de criză, aş fi putut fi, dintr-o voinţă politică care să-mi respecte toate abordările trecute, un preşedinte care să îşi împingă ţara într-o situaţie de instabilitate politică pentru a-şi respecta nişte crezuri. Am preferat să sacrific crezurile mele decît să sacrific România împingînd-o în instabilitate politică. Pentru asta pot fi judecat, pot fi apreciat, dar important e ca România să aibă stabilitate”. Unii participanţi la întîlnire l-au criticat pe şeful statului pentru soluţia adoptată la formarea Guvernului Boc. “Dacă puteam, băgam şi PNL şi UDMR”, a fost replica lui Băsescu. “Am vrut să-i aduc pe toţi la guvernare, dar n-am putut”, a mai afirmat şeful statului. Preşedintele PSD, Mircea Geoană, a apreciat, ieri, că declaraţia preşedintelui despre dezamăgirea de a aduce PSD la guvernare a fost una conjuncturală, parte a unei strategii care este legată şi de alte zvonuri pe care şeful statului le-ar fi lansat în această perioadă. El a spus că, privite ca venind din partea unui şef de stat, declaraţiile respective “creează o senzaţie de instabilitate politică”. Liderul PSD a mai spus că sînt lucruri şi mai importante pe care le are de făcut decît să comenteze declaraţiile lui Băsescu, menţionînd faptul că ţara are nevoie să fie guvernată prin stabilitate şi competenţă. Fostul premier Adrian Năstase a declarat, la rîndul lui, că, dacă Băsescu l-ar fi ascultat anul trecut, cînd i-a spus că e împotriva alianţei dintre PSD şi PD-L, nu “s-ar fi dezamăgit pe sine atît de tare”, susţinînd că le spunea social-democraţilor atunci că majoritatea actuală era “visul lui de aur”. Liderul social-democrat a ţinut să menţioneze că, probabil, după această fază “a dezamăgirii pe sine”, Băsescu urmează să “plîngă pe umerii lui Boc”. Premierul Emil Boc a declarat că PD-L ar fi guvernat singur dacă ar fi avut majoritatea necesară în Parlament, iar soluţia pentru formarea Executivului rezultată în urma alegerilor nu bucură din punct de vedere politic nici PD-L, nici PSD. Premierul a asigurat că, dacă PSD “va rămîne în cadrul discuţiilor şi al lucrurilor angajate în faţa românilor prin parteneriat”, el va fi cel mai bun partener al tuturor şi în continuare. La rîndul său, vicepreşedintele PC Bogdan Ciucă a declarat că această coaliţie aflată la putere nu este “fructul iubirii sau al pasiunii”, ci un “compromis raţional”. El a precizat că partidele aflate acum la putere s-au bătut în campania electorală şi nu se poate ca într-o noapte să li se vindece rănile. El s-a întrebat ce s-ar fi întîmplat cu un Guvern care ar fi fost suţinut de o majoritate şubredă, dacă această coaliţie funcţionează greu în condiţiile în care există o majoritate parlamentară de 70% care o susţine. Adrian Severin, candidatul aflat pe prima poziţie a listei PSD pentru Parlamentul European, a declarat că el nu crede că PSD va trebui să rămînă pînă la capăt în acest Guvern. Severin a spus că PSD a luat decizia intrării la guvernare într-un moment de criză, pentru a ajuta România să treacă peste această perioadă. El a adăugat că se supune acestei hotărîri, deşi nu este punctul său de vedere, lucru pe care l-a afirmat public în mai multe rînduri: “Deocamdată şi cei care au susţinut această coaliţie nu sînt mulţumiţi de ea, în frunte cu Băsescu, care a spus că şi-a văzut visul cu ochii şi acum spune că s-a autodezamăgit. Eu nu sînt dezamăgit pentru că nu am fost amăgit. Şi pentru că nu m-au amăgit, nici nu mă pot dezamăgi. Discuţii de astea fariseice mie nu îmi plac”.