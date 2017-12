“M-am săturat de atâta bătaie şi am plecat”

Are numai zece ani, însă viaţa pe care o trăieşte seamănă cu un scenariu de film. Pentru că nu a fost înregistrată la naştere, iar tatăl ei nu s-a preocupat să o aducă în legalitate, Andreea Maria nu a putut să meargă la şcoală şi acum, când ar fi trebuit să fie în clasa a treia, ea abia poate să citească pe silabe. Copila trăieşte o adevărată dramă. Mama ei a părăsit-o când avea numai doi ani, sătulă de bătăi, iar fetiţa a rămas în grija unui tată mai mult absent şi a concubinelor cu care acesta a trăit. Dar nici acestea nu au rezistat comportamentului violent al bărbatului şi au plecat, lăsându-i alţi copii în grijă. În prezent, micuţa şi o soră vitregă, de patru ani, locuiesc împreună cu tatăl şi ultima concubină a acestuia, la o fermă din Valu lui Traian. După ultima bătaie, primită vineri, Andreea a fugit de acasă. „Spălam vasele şi, din greşeală, am spart o farfurie. Tata s-a enervat şi m-a luat la bătaie. Apoi m-a acuzat că i-am luat bani şi a început să ţipe la mine şi m-a bătut rău. M-am săturat de atâta bătăie şi am plecat. Şi nu e numai asta. Mă doare sufletul pentru că pe sora mea vitregă o iubeşte şi nu o bate niciodată. Nu ştiam unde să mă duc, dar vroiam să scap. Am mers cât am putut şi, când am obosit şi s-a întunecat afară, m-am aşezat sub un pod şi am adormit. Când s-a făcut lumină, am plecat şi m-am dus până la o prietenă şi apoi m-a găsit Poliţia”, a povestit, cu lacrimi în ochi, Andreea Maria. O zi şi o noapte nu a mâncat nimic şi a dormit în frig, fiind o pradă sigură pentru animale. În momentul în care a fost găsită de Poliţie, speriată şi obosită, Andreea nu le-a putut spune exact unde sunt rudele ei. Sau poate nu a vrut. Pe parcursul weekend-ului trecut, ea a fost internată într-un centru de plasament din Constanţa, iar luni le-a dat poliţiştilor adresa bunicii paternale, care locuieşte în Rasova. „Ploua foarte tare afară şi stăteam în casă. La un moment dat, am auzit o maşină şi am văzut că era Poliţia. Am deschis uşa şi ea, când m-a văzut, a sărit în braţele mele şi a început să ţipe: „Mamaie!!“. Mama ei a plecat tot din cauza bătăilor, cea de-a doua nevastă a lui - din acelaşi motiv, iar acum este cu altcineva”, a spus Marioara Florea, bunica Andreei. Femeia spune că o va ţine pe cea mică la ea, o va îngriji şi va sta împreună cu verişorii ei.

ANCHETE După aproape o săptămână, poliţiştii din Valu lui Traian au dat de urma lui Ştefan Florea, tatăl fetei, care nu s-a deranjat să sune la 112 pentru a reclama dispariţia fiicei sale. „Audiat fiind de poliţişti, tatăl copilei a declarat că nu a sesizat dispariţia fiicei sale deoarece fusese înştiinţat că aceasta a fost predată bunicii paterne”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, insp. pp. Carmen Şerbănescu. Cazul a ajuns şi în atenţia procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, iar Ştefan Florea riscă să fie acuzat de rele tratamente aplicate minorului. O anchetă a fost demarată şi de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa. „Monitorizăm cazul, urmează să ne deplasăm la domiciliul bunicii şi sperăm că de această dată fetiţa va dori să comunice şi vom putea să obţinem mai multe date. Bunica doreşte ca fetiţa să rămâna la ea, dar trebuie să vedem ce spune şi tatăl”, a declarat Ionela Drăgulinescu, inspector asistenţă socială din cadrul Primăriei Rasova.