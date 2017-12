AFRICA NEAGRĂ Primarul Radu Mazăre a petrecut o vacanţă de două săptămâni în Madagascar, o nouă destinaţie exotică. “M-a costat vreo 1.500 de euro biletul de avion, Bucureşti-Paris-Antananarivo-Antisiranana, în nordul Madagascarului. Am stat într-o zonă de kite-işti unde bate vântul de rupe. M-a costat 20 de euro pe noapte bungaloul, care avea baie fără uşă, doar cu perdea”, a povestit primarul Radu Mazăre. Locuitorii din Madagascar i s-au părut foarte ospitalieri. Având în vedere nivelul foarte scăzut de trai din regiune, ca turist nu poţi face prea multe. „În toată perioada cât am stat acolo mă plimbam, citeam, mergeam la piaţă. Acolo mă culcam foarte devreme, neavând cluburi şi nici de lucrat noaptea ca aici, în Mamaia. Mâncarea era senzaţional de bună. Nu era nimic din plastic sau contrafăcut. Aveau nişte găini slăbănoage cu picioare lungi, extraordinar de gustoase. Fructele erau foarte bune, roşiile erau ca la noi, la ţară. Aveau nişte vaci cu cocoaşă care se numesc zebu şi care au o carne foarte bună”, a povestit Mazăre.

MOTIV DE ÎNTOARCERE Transportul se făcea cu maşini Renault 4 din 1970, folosite drept taxiuri. „Nu era absolut nicio regulă. Puteai să mergi 20 într-o maşină, să bei la volan, nu îţi trebuia centură sau cască, absolut nimic. Puteai să faci ce vrei. Am avut sentimentul că eram un colonist din anii 1930”, a explicat primarul. Pe lângă clima foarte blândă şi oamenii foarte prietenoşi, primarul Mazăre avea întâlniri aproape în fiecare dimineaţă cu lemurii, care bineînţeles că nu făceau altceva decât să fure mâncarea turiştilor. „Mă voi întoarce în Madagascar pentru că a fost foarte relaxant. Am venit de acolo foarte calm. De trei zile, de când m-am întors, nici nu am participat la discuţiile politice”, a spus Mazăre. Următoarea vacanţă a primarului va fi tot într-o zonă exotică. „De revelion merg într-un arhipelag din Venezuela, Los Roques. După aceea mă voi duce în Honduras, unde voi coborî pe un râu în junglă şi unde vom dormi în cort la baza râului”, a mai spus Mazăre.