Mamă, ce-mi plac pisicile mele!

Arătatul pisicii din toate poziţiile, prin fandare sau ieşirea bruscă la înaintare, a devenit sport naţional în politichia noastră. De la aruncatul pisicii pe rufe sau cîrnaţi, procedeele tehnice s-au diversificat şi modernizat, fiind cu mulţi paşi înaintea altor arătători de pisici din Europa şi chiar din Egipt. Arătatul pisicii a devenit specialitatea de bază a marilor îmbîrligători din politichia noastră, care, de la alegeri încoace, îşi tot etalează calităţile. Ei se bazează pe putere, după ce au reuşit să o ia cu japca strigînd „hoţii”, cu toate că ei erau hoţii, şi pe viteza de reacţie. Nu se ştie dacă premierul nu a făcut de mai multe ori în pat noaptea după ce prezidentul i-a dereglat băşica udului cu pisica arătată brusc. Alţii spun că i s-ar trage de la jocul excesiv cu beţe de chibrit… Prezidentul este, în materie de arătat pisica, un artist desăvîrşit, un adevărat maestru, care şi-a consacrat întreaga activitate perfecţionării în domeniu. Facem o precizare, absolut necesară pentru a nu produce confuzii iremontabile. Arătatul pisicii nu trebuie confundat cu trasul pisicii de coadă, activitate specifică parlamentarilor noştri dragi. Este o mare diferenţă, sub absolut toate aspectele, între arătat şi tras. După cum se poate observa cu prilejul transmisiunilor în direct din Parlamentul României, trasul mîţei se face, ca regulă de bază, numai şi numai de coadă. În schimb, arătatul pisicii, după cum ne tot învaţă prezidentul Băsescu, trebuie studiat pînă în profunzimea elementelor sale tehnice care fac diferenţa. În chestiunile de acest gen, prezidentul este imprevizibil. Arătatul pisicii, sub diverse forme, lozinci sau mărimi, reprezintă arma sa de temut. Din acest punct de vedere, toţi adversarii săi i-au luat, cum se spune, frica. Apariţiile sale neaşteptate cu pisica la vedere generează panică. Firesc, domnia sa s-a antrenat, în perioada altei guvernări, la capătul tunelului cu Luminiţa, despre care se spune că ar fi dat în mintea copiilor de atîta arătat de pisică! De cele mai multe ori, ca să fie convingător, prezidentul joacă el însuşi rolul pisicii ca arătare. Cei mai mulţi cărora domnia sa le-a arătat pisica au ieşit din schemă cu zgîrieturi pe faţă şi cu imaginea personală zdrenţe. Acum, din cîte am dedus, se află în faţa unei încercări fără precedent. Prezidentul Băsescu, în încercarea de a doborî toate recordurile pisiceşti, se străduieşte să-i arate PNL-ului pisica! E o încercare dificilă, dar, ştim cu toţii, prezidentului îi plac pisicile sale! Fiind vorba de o încercare fără precedent, prezidentul l-a luat în dreapta sa pe Stolo, cunoscut pentru capacitatea sa mimică de a enerva pînă şi cea mai calmă felină din lume! S-a format şi o platformă în care au fost cooptaţi toţi foştii pisicişti din PNL. De fapt, după cum spun specialiştii, platforma reprezintă pisica gigant pe care prezidentul se tot chinuie să i-o arate PNL-ului. Dacă nu reuşeşte, pisica PLD s-ar putea să turbeze! Arătatul pisicii se practică pe scară largă la Cotroceni, unde prezidentul conduce personal orele de dresură, inclusiv exerciţiile cu trecerile prin cercul de foc al alegerilor anticipate. Ne aflăm în faza emancipată a arătatului pisicii la nivel înalt. Prezidentul i-a arătat, de această dată, premierului pisica sa cultă cu beletul. Altă blană! Alt caracter! În ceea ce îl priveşte pe premier, tot zgîriat o să iasă din povestea asta, pentru că, în cazul felinelor arţăgoase, cultura nu înlocuieşte educaţia! Prezidentul trebuie să fie extrem de satisfăcut de realizările sale feline. Parcă îl şi aud spunînd:” Mamă, mamă, ce-mi plac pisicile mele!” Cineva mă întreabă dacă arătatul pisicii este acelaşi lucru cu pasatul pisicii, adică, vreau să zic, aruncatul de la unii la alţii, cum se întîmplă în sînul Alianţei. Repet - arătatul pisicii nu se compară cu nimic altceva din viaţa şi preocupările cotidiene ale felinelor noastre autohtone. Arătatul pisicii e o artă la căpătîiul căreia suferă prezidentul. Domnia sa se dă în vînt după pisicile sale. Nu se ştie ce pune la cale premierul! Dacă tot se poartă pisica cu belet, s-ar putea ca gluma să se îngroaşe. Au apărut pisicile antrenate cu beletul. Atenţie, sar la gîtul premierului, dar şi la decolteul Miţei Baston, sub aripa căreia respiră întreaga naţiune!