Mamă cercetată pentru abandonarea copiilor

După aproape o lună şi jumătate de căutări, poliţiştii au dat de urma mamei care, pe 24 iunie, şi-a abandonat fetiţele pe treptele bisericii “Sfîntul Nicolae”, situată în cartierul Km.4-5. Deşi oamenii legii o identificaseră pe femeie în doar cîteva zile, după ce copilele au fost recunoscute de o mătuşă, din fotografiile şi imaginile prezentate în mass-media, găsirea mamei fugare s-a dovedit a fi o adevărată problemă. Gabriela Vasilica Creţu, de 25 de ani, plecase de acasă cu cele două micuţe, Cătălina Mihaela, de 3 ani, şi Georgiana Leona, de 1,8 ani, spunînd rudelor că vrea să-şi viziteze fratele, care locuieşte în Mangalia. Ea nu a zăbovit la acesta decît cîteva ore, după care a plecat, însoţită de copile, fără a da însă amănunte în legătură cu următoarea ei destinaţie. Audiat de poliţişti, bărbatul a declarat că nu a încercat să o împiedice pe sora sa să plece, întrucît a crezut că sora lui intenţiona să se întoarcă la grupul social din Nazarcea, unde locuia de cîţiva ani. Căutările oamenilor legii au luat sfîrşit vineri seară, cînd unchiul micuţelor a telefonat la Secţia 5 Poliţie din Constanţa, pe raza căreia fuseseră găsite fetiţele, anunţîndu-i pe ofiţeri că în cursul după amiezii, s-a trezit cu sora sa la uşă. Ieri, Gabriela Creţu a fost adusă la Constanţa pentru a da declaraţii privind motivele care au determinat-o să-şi lase fetiţele în stradă. Printre lacrimi, femeia a susţinut că sărăcia împins-o la acest gest extrem. “Nu am avut cu ce să le cresc şi nici cui să cer ajutor. Tatăl meu este recăsătorit, nu-l mai interesează de mine. El mi-a spus să plec de acasă, să-mi iau şi copilele cu mine, fără să-i pese că nu am unde să mă duc. Am căutat un loc de muncă, dar nu am găsit nimic”, a spus Gabriela Creţu. Potrivit poliţiştilor, cele două fetiţe au fiecare alt tată, despre niciunul tînăra nemaiştiind nimic. Femeia le-a spus poliţiştilor că de cînd a plecat de acasă, şi-a petrecut timpul prin gările constănţene, dormind pe unde apuca şi mîncînd din gunoaie. Cînd nu a mai putut să reziste, s-a hotărît să-i ceară ajutorul fratelui său. Deşi ştia că fetiţele se aflau în Spitalul Judeţean Constanţa, pînă în prezent, ea nu a fost pînă în prezent să le vadă. “Am vrut să mă duc să la spital, să le văd, dar nu am avut puterea necesară. Acum, am să merg cu fratele meu şi cu cumnata mea să le vizitez”, a adăugat femeia.Cu toate că oamenii legii au reuşit să o găsească pe mamă, fetiţele vor rămîne în continuare în grija statului. Şi asta pentru că Gabriela Creţu, deşi susţine că i-a fost dor de copile şi le iubeşte foarte mult, nu vrea să le ia acasă. Ea consideră că Georgianei şi Cătălinei le-ar fi mai bine într-un centru de plasament, decît în camera neîncăpătoare în care femeia se va întoarce să locuiască, alături de tatăl şi mama vitregă. Mai mult, tînăra le-a dat drept exemplu oamenilor legii, propria viaţă: după moartea mamei ea a fost lăsată de tatăl său la orfelinat. “Mi le doresc din tot sufletul, dar nu am cu ce să le cresc. E mai bine pentru ele să stea la un centru de plasament, decît cu mine, căci nu am ce să le dau să mănînce. Şi eu am crescut la casa de copii şi nu a fost atît de rău”, a adăugat Gabriela Creţu. Potrivit cms. Aurelian Ispir, adjunctul Secţiei 5, tînăra este cercetată în stare de libertate sub aspectul comiterii infracţiunii de punere în primejdie a unei persoane aflate în imposibilitate de a se îngriji. “Cel mai probabil nu se va începe urmărirea penală a mamei, întrucît în momentul în care au fost găsite, fetiţele nu prezentau urme de maltratare, iar starea lor de sănătate era bună”, a declarat cms. Aurelian Ispir.