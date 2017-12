Mamă judecată pentru uciderea a trei bebeluşi

Veronique Courjault, judecată în Franţa pentru că a omorît trei bebeluşi după ce şi-a ascuns sarcinile, a afirmat în faţa judecătorilor din Tours că nu a plănuit moartea copiilor săi, revenind astfel asupra declaraţiilor făcute anchetatorilor. Cei doi anchetatori, Gérald Bejeau şi Gérard Sammartino, au afirmat că sînt siguri că femeia a plănuit moartea acestora, pentru că i-ar fi fost frică să îi spună soţului ei că era însărcinată. „Pentru ea, infanticidul era un mod de contracepţie”, a declarat Gérard Sammartino în faţa instanţei.

La începutul procesului, femeia, în vîrstă de 41 de ani, a declarat că îi reproşa des soţului că nu a avut susţinere din partea sa. De altfel, aceasta i-a mărturisit soţului cele întîmplate abia în timp ce se afla în arest. Întrebată de ce şi-a congelat bebeluşii, a spus: „Cred că nu aş fi putut să le arunc corpul la gunoi, chiar dacă faptele pe care le-am comis sînt monstruoase şi inexplicabile”. Avocaţii au cerut atunci întreruprerea şedinţei pentru a-i permite clientei să se odihnească. Veronique Courjault a vorbind lent şi plîngînd despre naşteri: „Eram în baie, stînd pe vine. Am avut o senzaţie fizică a bebeluşului care alunecă în apă prin corpul meu”. Apoi a continuat. „Am avut apoi imaginea unei mîini pe o faţă. Nu este un lucru prea clar”, a mai spus femeia. A povestit că s-a dus de mai multe ori la congelator, pentru a vedea „dacă este adevărat, dacă au murit, chiar dacă asta părea absurd”. „Eram însărcinată cu primii doi copii, eu le vorbeam, ei îmi vorbeau. Dar celor trei copii morţi nu le-am vorbit, nu îmi vorbeau”, a explicat Veronique Courjault, care a părut foarte speriată în primele două zile de proces. Şi soţul ei a vorbit în faţa tribunalului despre descoperirea macabră din apartamentul din Seul, pe 23 iulie 2006, cînd a deschis congelatorul pentru a băga acolo mîncare. „Dintr-o dată am văzut o mînă. Corpul unui bebeluş înfăşurat într-un şerveţel, într-un sac. Nu am înţeles nimic. În alt sertar, se găsea un alt sac, cu un alt copil înăuntru”, a explicat acesta.

Veronique Courjault a recunoscut trei infanticide. Primul în vara lui 1999 în Franţa, alte două în septembrie 2002 şi decembrie 2003 la Seul, unde soţul ei, inginer, lucra la o societate americană. Ea este acuzată de crimă şi ar putea fi condamnată la închisoare pe viaţă. Procesul ar urma să se încheie pe 17 iunie.