Mama jurnalistului american Steven Sotloff, ameninţat cu execuţia de către jihadişti din Statul Islamic (SI), l-a implorat ieri pe liderul grupării sunnite, Abu Bakr al-Baghdadi, să-i cruţe fiul, spunându-i "dumneavoastră, califule, puteţi acorda o amnistie", relatează AFP. În momentul în care alt ostatic din Siria, Peter Theo Curtis, sosea "compleşit de emoţie" în Statele Unite, mama lui Steven Sotloff a spart tăcerea şi, într-o scurtă înregistrare video difuzată de numeroase canale media, îl imploră pe califul autoproclamat al SI să-i cruţe fiul. "Dumneavoastră, califule, puteţi acorda o amnistie. Vă cer, vă rog, să-l eliberaţi pe fiul meu", a implorat Shirley Sotloff, adăugând că fiul ei, în vârstă de 31 de ani, este "un jurnalist nevinovat", care s-a dus în Orientul Mijlociu "pentru a scrie despre suferinţele musumanilor aflaţi pe mâna unor tirani". Ea a cerut până acum să se păstreze secretul asupra răpirii acestuia, în urmă cu un an, în Siria. Însă, pe 19 august, SI l-a arătat pe Steven Sotloff, îmbrăcat într-o tunică portocalie, în înregistrarea video a decapitării jurnalistului american James Foley. Jihadiştii au afirmat că Sotloff va fi următorul decapitat, în cazul în care Statele Unite nu încetează bombardarea unor poziţii deţinute de grupare în Irak. "Ca mamă, cer justiţiei voastre să fie miloasă şi să nu-mi pedepsească fiul pentru lucruri asupra cărora nu are niciun control", a insistat Sotloff, un cadru didactic la Miami, în Florida (sud-est). Ea a declarat că a studiat islamul de la dispariţia fiului ei - care lucrează pentru revistele Time şi Foreign Policy - şi că islamul învaţă că "nimeni nu trebuie să fie învinovăţit pentru păcatele altuia". "Steven nu are niciun control asupra acţiunilor Guvernului american", a insistat ea în această pledoarie adresată lui Abu Bakr al-Baghdadi, care s-a autoproclamat califul musulmanilor din întreaga lume, odată cu proclamarea SI şi a unui califat de o parte şi de alta a frontierei dintre Siria şi Irak, la sfârşitul lui iunie. Însă nimeni nu-i recunoaşte autoritatea, în afară de SI. Casa Albă a reacţionat cu prudenţă faţă de această înregistrare video, afirmând că administraţia face "tot posibilul pentru revenirea acasă a tuturor americanilor deţinuţi în această regiune".

Shirley Sotloff, "aşa cum este evident în înregistrarea video, se simte disperată faţă de securitatea şi situaţia fiului ei, iar acest lucru este de înţeles. Gândurile şi rugăciunile noastre însoţesc familia Sotloff în acest moment foarte dificil", a declarat Josh Earnest, un purtător de cuvânt al preşedinţiei.

- Torturat de mai multe ori

Alt ostatic american, Peter Theo Curtis, în vârstă de 45 de ani, s-a declarat, invers, "copleşit de emoţie", după ce s-a întors acasă, la Cambridge, în apropiere de Boston (nord-est). Răpirea sa, de către Frontul al-Nusra - aripa siriană a reţelei teroriste Al-Qaida - care l-a ţinut captiv timp de 22 de luni, a fost, de asemenea, ţinută secretă, până la eliberarea sa, duminică, la câteva zile de la decapitarea lui James Foley. "Nu aveam nicio idee, când eram închis, că se depuneau atât de multe eforturi pentru mine", le-a declarat el zâmbind, dar părând puţin nervos, unor jurnalişti, în faţa locuinţei. Şi el a mulţumit "din suflet" "sutelor de persoane (...) din întreaga lume" care au acţionat în vederea eliberării sale. Qatarul a afirmat că a depus "eforturi susţinute" în vederea acestei eliberări.

Peter Theo Curtis a fost mai întâi predat Căştilor Albastre ONU pe Platoul Golan, duminică seara, după care a fost predat unor reprezentanţi americani, care l-au transferat la Tel Aviv, de unde a pornit marţi, la bordul unui avion, către Statele Unite. El a sosit la Boston marţi seara. Fostul ostatic, prezentat de către familia sa ca scriitor, cercetător şi jurnalist freelancer, nu a răspuns la nicio întrebare a jurnaliştilor. El a fost capturat la Alep, în Siria, împreună cu un fotograf american, Matt Schrier, care a declarat pentru CBS că a reuşit să evadeze pe o fereastră mică, la şapte luni după ce a fost răpit. Însă, în pofida eforturilor celor doi, Curtis, mai corpolent, a rămas blocat şi nu a putut să evadeze. El a fost torturat în mai multe rânduri. Vorbeşte arabă, cunoaşte regiunea, iar temnicerii săi credeau că este agent CIA, a declarat Matt Schrier. Autoritţile americane nu au spus niciodată care este numărul americanilor răpiţi în Siria. Însă apar dezvăluiri aproape zilnic. Potrivit presei americane, care citează membri ai familiei acesteia, o americancă în vârstă de 26 de ani este, de asemenea, deţinută de către SI, după ce a fost răpită anul trecut în Siria, unde participa la o misiune umanitară. Un bărbat, tot lucrător umanitar, este şi el deţinut de către SI - potrivit ziarului The New York Times (NYT), iar alt jurnalist freelancer, Austin Tice, ar fi ostaticul Frontului al-Nusra - potrivit ziarului The Washington Post (WP), pentru care lucra.