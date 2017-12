Mamă la 13 ani, tată fără identitate!

ANCHETĂ PENALĂ. Caz impresionant descoperit de reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa, în localitatea Murfatlar. Inspectorii DGASPC au alertat autorităţile după ce au constatat că o fată în vârstă de 13 ani a rămas însărcinată cu un tânăr de 19 ani. Din cercetările efectuate în acest caz de poliţişti a reieşit că totul s-a întâmplat în apartamentul în care fata locuieşte împreună cu mama ei şi fratele în vârstă de opt ani. „În luna noiembrie 2010, mama a descoperit că fiica ei este într-o relaţie de prietenie cu un băiat de 19 ani. Fata i-a zis că îl iubeşte şi că nu vrea să se despartă de el. Mama s-a gândit că decât să se ascundă prin scări de bloc sau să fugă de acasă, i-a cerut să îi facă cunoştinţă cu tânărul şi să se întâlnească cu el în apartamentul său. Fata i-a zis că se omoară, că fuge de acasă, tipul de şantaj specific vârstei, iar femeia a fost pusă în postura de a alege. Că ulterior ea a acceptat ca el să rămână peste noapte, să doarmă cu fiica ei, asta face obiectul unei cercetări penale. Din luna decembrie i-a permis tânărului să rămână 2-3 nopţi. În martie, fata a făcut testul de sarcină şi a descoperit că este însărcinată în cinci luni. De atunci, el s-a mutat definitiv în casă. Pe 21 iunie am fost sesizaţi de către Protecţia Copilului şi am demarat verificările“, a declarat cms. şef Ovidiu Grosu, şeful Poliţiei Murfatlar.

„NU DORESC NIMĂNUI SĂ TREACĂ PRIN CE TREC EU ACUM”. Mama fetei a declarat că a făcut ceea ce a crezut că este în interesul fiicei ei. „Nu doresc nimănui să treacă prin ce trec eu acum. În urmă cu cinci ani, soţul mi-a murit într-un accident rutier şi am rămas singură cu cei doi copii. Decât să fugă de acasă şi să facă cine ştie ce nenorociri, am acceptat relaţia în ciuda diferenţei de vârstă. După ce a rămas însărcinată, la doctor nu am putut să mergem pentru că este riscul prea mare. Să o dau afară din casă şi să abandoneze copilul în spital... nu mă lasă inima să fac asta. O să cresc copilul, iar ea o să îşi reia studiile la şcoală de la anul“, a povestit mama Dianei.

ACUZAT DE FURT. La scurt timp de la demararea anchetei, poliţiştii au stabilit că prietenul Dianei, fata de 13 ani, este Cătălin Ardeleanu, o veche cunoştinţă a anchetatorilor. Adus la audieri, tânărul le-a spus oamenilor legii că a făcut totul din dragoste. „El a declarat că o iubeşte şi că a avut acceptul fetei pentru a întreţine raporturi sexuale. Mai mult, tânărul a spus că ştia că este interzis prin lege să aibă relaţii sexuale cu o minoră, dar şi-a asumat răspunderea“, a adăugat cms. şef Ovidiu Grosu.

FĂRĂ IDENTITATE. Totodată, oamenii legii spun că în prezent se fac verificări faţă de Cătălin Ardeleanu având în vedere că tânărul nu are niciun act de identitate şi nu a fost declarat la naştere. „A fost născut într-o maternitate din Deva. Noi de vreo patru luni am început verificările pentru a putea obţine date despre el. Am reuşit să stabilim la Deva data naşterii şi am demarat cercetări pentru că el face obiectul unei anchete în care este autor a nouă infracţiuni de furt“, a mai spus şeful Poliţiei Murfatlar. În momentul de faţă se desfăşoară cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunilor de act sexual cu un minor, faţă de Cătălin Ardeleanu, şi rele tratamente aplicate minorului, faptă reţinută în sarcina mamei minorei.