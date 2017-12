Mama lui Brad Pitt provoacă noi probleme

Angelina Jolie are tot mai mult de suferit de pe urma acţiunilor soacrei sale. După scrisoarea publică plină de aberaţii bigote pe care Jane Pitt, mama lui Brad Pitt, a publicat-o în presa americană, aceasta a mai făcut un gest care lezează atât sensibilitatea nepoţelei sale, Shiloh, dar mai ales pe a nurorii sale. Jane Pitt i-a cumpărat nepoţelei sale haine foarte feminine, deşi este ştiută preferinţa acesteia pentru articolele vestimentare băieţeşti. Deşi Angelina Jolie nu are nicio problemă cu faptul că fiica ei Shiloh, cel mai mare dintre copiii ei biologici, preferă să se îmbrace ca un băiat, Jane Pitt insistă să îi cumpere nepoatei sale articole vestimentare extrem de feminine, iar acest fapt o înfurie pe celebra actriţă americană. ”E de notorietate faptul că Shiloh adoră să se îmbrace ca un băiat. Însă, Jane insistă să îi cumpere, de fiecare dată, costume de zână şi rochii de prinţesă, iar Angelina găseşte că acest lucru dovedeşte lipsă de respect faţă de preferinţe fiicei sale”, a spus o sursă apropiată familiei Jolie-Pitt. Însuşi actorul american are tot mai puţină toleranţă pentru mama sa, considerând că l-a făcut de ruşine prin scrisoarea publică în care blamează comunitatea gay şi îi îndeamnâ pe americani să voteze pentru candidatul republican Mitt Romney, un mormon.

Brad Pitt şi Angelina Jolie militează de foarte mulţi ani pentru drepturile comunităţii gay. În plus, sunt democraţi convinşi, fiind şi filantropi generoşi pentru respectarea drepturilor omului şi a mediului sau pentru cercetarea ştiinţifică.